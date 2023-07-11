Месси прилетел в Майами. «Интер» представит его 16 июля во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ

Лионель Месси прилетел в США за несколько дней до презентации в качестве новичка «Интера».

36-летний аргентинец сегодня прибыл в Майами, где на выходных подпишет контракт с новой командой.

Презентацию форварда планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ, назначенного на воскресенье.

Сообщалось, что в этот же день « » собирается представить .

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Мексика – фаворит Золотого кубка, все ждут их финал с США. Но на пути Ямайка и Шамар