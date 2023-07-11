Месси прилетел в Майами. «Интер» представит его 16 июля во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ
Лионель Месси прилетел в США за несколько дней до презентации в качестве новичка «Интера».
36-летний аргентинец сегодня прибыл в Майами, где на выходных подпишет контракт с новой командой.
Презентацию форварда планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ, назначенного на воскресенье.
Сообщалось, что в этот же день «Интер Майами» собирается представить Серджи Бускетса.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
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