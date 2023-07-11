Месси прилетел в Майами. «Интер» представит его 16 июля во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Кубок КОНКАКАФ Интер Майами Футбол

Лионель Месси прилетел в США за несколько дней до презентации в качестве новичка «Интера».

36-летний аргентинец сегодня прибыл в Майами, где на выходных подпишет контракт с новой командой.

Презентацию форварда планируют проводить и транслировать во время перерыва в финале Кубка КОНКАКАФ, назначенного на воскресенье.

Сообщалось, что в этот же день «Интер Майами» собирается представить Серджи Бускетса.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

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9 комментариев

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Михо
В перерыве шоу как на Супербоуле)
+11
0
+11
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*** Ruslan ***
Ответ Михо
В перерыве шоу как на Супербоуле)
Представляю сколько желающих будет посмотреть финал с таким перерывом)
+4
0
+4
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Hasan_072
Лео уже 36, а не 35
+3
0
+3
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Eden Hazard
Ответ *** Ruslan ***
Представляю сколько желающих будет посмотреть финал с таким перерывом)
да вряд ли. Что первое, что второе посмотрели бы разные типы людей. Болельщикам финал более интересен, фанам Месси - презентация. Смотря какой счёт будет, может и досмотрят игру вторые. А первые больше ждут второго тайма.
+1
0
+1
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charly_54
И кокорин прилетел в Майами! Вызов брошен!!!
0
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Ярослав Гришин
не знаю,на фото,будто кадры из сьемок "лоста",насколько помню месси там не снимался
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Этот Райола хочет денег
Наследник Эрнана Кортеса. Приехал в Америку разводить простодушных местных жителей на бабло.
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Инженер Управляющий
Ответ *** Ruslan ***
Представляю сколько желающих будет посмотреть финал с таким перерывом)
сколько?
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