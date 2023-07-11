Месси про МЛС: «Где бы я ни был, буду стараться показать максимум. Мой менталитет не изменится»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси заявил о готовности отдавать все силы на благо «Интер Майами».

«Мой менталитет и то, что у меня в голове, не изменятся, я буду стараться, где бы я ни был, прикладывать максимальные усилия ради себя и своего нового клуба, продолжать играть на самом высоком уровне.

Мы [с семьей] довольны принятым решением. Мы готовы к новым испытаниям, к переменам», – сказал форвард в эфире TV Publica.

82 тысячи на дерби Лос-Анджелеса – новый рекорд МЛС. И это еще не подъехал Месси

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25 комментариев

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RUSLAN USMANKULYYEW
Goat
+23
-7
+16
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SaH4r.
Ответ Сикарио
Так че в ПСЖ не показал? Или это и был максимум?))
на ЧМ показал)
+20
-6
+14
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Пирс Морган
Ответ Moscwow
Как бить пенальти? Лох даже умудрился один не забить
Л…х - это 0+0 в плей-офф ЧМ за 20 лет
+18
-6
+12
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Человек1991
Месси вытащит Майами в плэй-офф МЛС. Альба Бускетс уже в клубе , надо ещё купить пару тройку хороших футболистов.
+10
-2
+8
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
ага, так показал, что все до сих пор ржут с судейского фарса))
Да вроде все ржали над Кришти после очередного позора на ЧМ)
+12
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Пирс Морган
Пройдет много десятков лет, но люди будут говорить, что была легенда футбола, которая выиграла мундиаль, и был игрок, который соперничал с ним, сделал все, что мог, но так и не смог выиграть мундиаль
+7
-5
+2
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Moe Joe
На расслабоне сделает много голевых действий
+6
-4
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сикарио
ага, так показал, что все до сих пор ржут с судейского фарса))
Не все, а только дурачки и хейтерня.
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Игорь Климов
Лео Месси по духу победитель!
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Demyan Grachev
перевожу на землянский:буду ходить пешком и доить досуха клубы
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сикарио
Так че в ПСЖ не показал? Или это и был максимум?))
В ПСЖ он был лучшим игроком.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Сикарио
ага, так показал, что все до сих пор ржут с судейского фарса))
Все до сих пор ржут как у вас ещё горит, думаю это до следующего ЧМ не угаснет)
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Сергей Учаев
Ответ Пирс Морган
Пройдет много десятков лет, но люди будут говорить, что была легенда футбола, которая выиграла мундиаль, и был игрок, который соперничал с ним, сделал все, что мог, но так и не смог выиграть мундиаль
Никто никогда не выигрывал мундиаль. Это может сделать только команда. 11 человек. И даже если по отдельности они средними, но вместе они банда, как вишенка на торте. Без него не сложился бы пазл. Может чувак вдохновил, может повёл, как угодно, факт - он лидер, но добились они. Все.
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Vinnipukh Vinni
Ответ noti22
Половина команд МЛС даст фору донной Лиге 1, где он набивал стату. Да и в партнёрах больше не будет Мбаппе, Неймара, Вератти и т.д. Легко не придется
Да это уже без разницы - легко или нет. Величайший футболист завершает карьеру. Какая разница, на каком месте будет Интер? Никакой.
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