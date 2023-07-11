Месси про МЛС: «Где бы я ни был, буду стараться показать максимум. Мой менталитет не изменится»

Лионель Месси заявил о готовности отдавать все силы на благо «Интер Майами».

«Мой менталитет и то, что у меня в голове, не изменятся, я буду стараться, где бы я ни был, прикладывать максимальные усилия ради себя и своего нового клуба, продолжать играть на самом высоком уровне.

Мы [с семьей] довольны принятым решением. Мы готовы к новым испытаниям, к переменам», – сказал форвард в эфире TV Publica.

82 тысячи на дерби Лос-Анджелеса – новый рекорд МЛС. И это еще не подъехал Месси