Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм болельщики соцсети Интер Майами Виктория Бекхэм Футбол

В Майами появится мурал с изображением Лионеля Месси.

Автором мурала, появившегося в Винвуде (район Майами, известный стрит-артами и увеселительными заведениями – Sports.ru), стал художник Макси Баньяско. В создании мурала также принял участие совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм

«Он очень известный в мире человек. Он подошел и поднялся вместе со мной наверх. Я был весь в поту и с баллончиками в руках. Это был невероятный сюрприз.

Это был бы еще один сюрприз [если бы Месси это увидел]. Просто представьте! Я бы умер прямо на месте», – сказал Баньяско.

Ожидается, что на создание мурала с изображением форварда «Интер Майами» уйдет до двух с половиной недель. Жена Дэвида Бекхэма Виктория опубликовала в инстаграме кадры процесса работы.

«Думаю, Дэвид проделал хорошую работу в создании [портрета] Месси здесь, в Майами. Думаю, через несколько дней все будет готово... Только посмотрите, он просто огромный! Существует ли что-то, чего не может Дэвид Бекхэм?» – сказала Виктория Бекхэм.

Фото: инстаграм Виктории Бекхэм

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ rigobersong
слова роналду это уже негативный клбч, самый позорный игрое в истории футбола!:)
Риго, ну зачем ты так нагло обманываешь? Ты сам писал, что на Сони Эриксон у тебя в детстве были нарезки с его обводками в период его выступления за Юнайтед, да если бы не он, то про кого бы тебе еще приходилось писать столько гадостей?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Надо было с кубком ЧМ... было бы эпичнее...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ cektor
верблюд пописил на песок и получился портрет роналду
Вместо того, чтобы порадоваться за такую красоту, Вы зачем-то упоминаете Роналду да еще и в негативном ключе.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buFFon
красиво получилось👍🏻
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
идея хорошая, но рисунок какой-то простой, можно было более необычно сделать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Мурад
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezka Abayev
можно ли в песке создать Мурал? 🤔 наверное там можно с нефтью покрасить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности, и это как минимум!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Ezka Abayev
можно ли в песке создать Мурал? 🤔 наверное там можно с нефтью покрасить
С номером 7 , да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Zidan GOAT
Новость о Месси - все комментарии о Роналду Сектанты
Не вижу ни одного коммента про позорника, зато вместо этого на ветке уже отметились несколько хейтеров Месси)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий