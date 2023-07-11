Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании

В Майами появится мурал с изображением Лионеля Месси.

Автором мурала, появившегося в Винвуде (район Майами, известный стрит-артами и увеселительными заведениями – Sports.ru), стал художник Макси Баньяско. В создании мурала также принял участие совладелец « » Дэвид Бекхэм

«Он очень известный в мире человек. Он подошел и поднялся вместе со мной наверх. Я был весь в поту и с баллончиками в руках. Это был невероятный сюрприз.

Это был бы еще один сюрприз [если бы это увидел]. Просто представьте! Я бы умер прямо на месте», – сказал Баньяско.

Ожидается, что на создание мурала с изображением форварда «Интер Майами» уйдет до двух с половиной недель. Жена Дэвида Бекхэма Виктория опубликовала в инстаграме кадры процесса работы.

«Думаю, Дэвид проделал хорошую работу в создании [портрета] Месси здесь, в Майами. Думаю, через несколько дней все будет готово... Только посмотрите, он просто огромный! Существует ли что-то, чего не может ?» – сказала Виктория Бекхэм.

Фото: инстаграм Виктории Бекхэм