Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании
В Майами появится мурал с изображением Лионеля Месси.
Автором мурала, появившегося в Винвуде (район Майами, известный стрит-артами и увеселительными заведениями – Sports.ru), стал художник Макси Баньяско. В создании мурала также принял участие совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм
«Он очень известный в мире человек. Он подошел и поднялся вместе со мной наверх. Я был весь в поту и с баллончиками в руках. Это был невероятный сюрприз.
Это был бы еще один сюрприз [если бы Месси это увидел]. Просто представьте! Я бы умер прямо на месте», – сказал Баньяско.
Ожидается, что на создание мурала с изображением форварда «Интер Майами» уйдет до двух с половиной недель. Жена Дэвида Бекхэма Виктория опубликовала в инстаграме кадры процесса работы.
«Думаю, Дэвид проделал хорошую работу в создании [портрета] Месси здесь, в Майами. Думаю, через несколько дней все будет готово... Только посмотрите, он просто огромный! Существует ли что-то, чего не может Дэвид Бекхэм?» – сказала Виктория Бекхэм.
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