Артур о Хави: «Восхищался его игрой, теперь восхищаюсь им как тренером. «Барса» в хороших руках»

Теги Ювентус Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Артур Футбол

Артур высоко оценил работу Хави во главе «Барселоны».

– Он нравится мне как тренер, он проделал потрясающую работу. Он восстановил имидж «Барселоны», он знает, что нравится болельщикам – красивая игра, владение мячом, агрессивность.

Я восхищался им как игроком и теперь восхищаюсь как тренером. У меня не было возможности поиграть с ним, но я с удовольствием поиграл бы под его руководством.

– «Барса» сможет бороться за Лигу чемпионов?

– Команда в хороших руках. Я вижу, что она очень упорядочена. Хави показал, что в нем не ошиблись, и «Барса» снова становится собой. Он только что выиграл лигу, в команде очень хорошие игроки, как молодые, так и более опытные – идеальное сочетание, – сказал хавбек «Ювентуса», ранее игравший за «Барселону».

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3 комментария

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udiekemen
Потерянный игрок
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HI MARS
Барселона сломала карьеру Артуру.А каким хорошим приезжал в Европу
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спорт спорт
Какой Артур?
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