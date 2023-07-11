«Барса» поможет продвигать каталанский язык в интернете. Клуб стал партнером фонда, занимающегося вопросом

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта интернет Кубок Каталонии Футбол

«Барселона» будет участвовать в инициативе по продвижению каталанского языка в интернете.

В понедельник «Барселона» подписала соглашение с фондом Fundació.cat, который занимается продвижением каталанского языка и культуры в Интернете. Совместно с фондом клуб будет работать над проектами по продвижению и защите каталанского языка в интернете.

Сотрудничество «Барселоны» и Fundació.cat направлено на восстановление позиций каталонского языка в поисковых системах. Отмечается, что веб-страницы на каталанском языке и с доменом .cat в последние месяцы теряют позиции (пессимизируются) при выдаче результатов в поисковых системах в пользу того же контента на других языках. Данная ситуация наблюдается даже при установке в браузере каталанского языка как приоритетного.

Сообщается, что «Барселона» окажет финансовую поддержку исследования Fundació.cat, которое планируется проводить на основании трафика поисковых систем для сайтов, содержащих контент на каталанском и других языках. После исследования будет подготовлен отчет о текущей ситуации, на основании которого в дальнейшем будут разрабатываться проекты по продвижению каталанского языка в цифровой среде.

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30 комментариев

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Vitto
Ответ Монморенси
Каталанский - это в Каталонии, В остальном мире - Католонский. Не надо Васю сюда приплетать с его Чяави)
Язык каталанский, умник...
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Илья Онищенко
Помогите найти Даше каталанский язык
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Ivan Balashov
Вот никогда не понимал такой зацикленности на локальных языках, каждый носитель которого гарантированно знает другой, более распространённый язык (в случае каталонцев - испанский). Зачем плодить лишние сущности?
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Фарид Харисов
Ответ Ришад Хайруллин
какая Россия?вблизи Башкирия Чувашия никак не Россия
Башкирия и Чувашия — это Россия. доброе утро.
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Фарид Харисов
Ответ Ришад Хайруллин
это нац республики, которые должны быть свободны и независимы, Татарстан не окружён Россией
Почему они должны быть свободны и независимы?
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superbro
Язык рычагов
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Demyan Grachev
никому не интересен их кугулды мугулды, насяльнике
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David Aprasidze
Ответ Очки Дани Алвеса
А это прям вот важно так? У нас в Татарстане до 11 класса татарский язык для всех, даже ОГЭ сдавали в 9 классе обязательное. Общается ли сейчас кто-то из моих одноклассников или сверстников на нем? Только с бабушками или когда «надо». И то только те, кто в детстве был научен теми же бабушками. А основная масса даже слово «кошка» не вспомнит. Зато по 5 уроков в неделю все 11 школьных лет. Зачем популяризовать то, что не востребовано естественным путем? Защищать каталанский язык в интернете? От кого?
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Фарид Харисов
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
Прям уж не повезло :)
Последний год тема сепарации поднимается какими-то психами, которые на карту видимо никогда не смотрели. Даже если представить маня-мир, где Татарстан освободился мирным путём, то куда идти?) Везде вокруг Россия.
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Фарид Харисов
Ответ David Aprasidze
Так загугли слово анклав, и не придется тыкать картой
Я знаю, что такое анклав. Я про то, почему это «не повезло».
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Ришад Хайруллин
Ответ Фарид Харисов
Почему они должны быть свободны и независимы?
Почему?что за глупый вопрос?что бы самим быть хозяевами на своей земли, не ехать умирать за Русский мир что бы Русские не писали письма Путину об отменах Татарского языка в школах
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Dinar Ibragimov
Ответ Трёшка от Ибры
Опять бытовой национализм и сепаратизм процветает... мы это проходили в Украине, кончилось плохо...
Глупо сравнивать липовый сепаратизм в Бамбасе, с каталонским
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Beibarys Borankul
Ответ superbro
Язык рычагов
sortir d’aquí
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