«Барса» поможет продвигать каталанский язык в интернете. Клуб стал партнером фонда, занимающегося вопросом
«Барселона» будет участвовать в инициативе по продвижению каталанского языка в интернете.
В понедельник «Барселона» подписала соглашение с фондом Fundació.cat, который занимается продвижением каталанского языка и культуры в Интернете. Совместно с фондом клуб будет работать над проектами по продвижению и защите каталанского языка в интернете.
Сотрудничество «Барселоны» и Fundació.cat направлено на восстановление позиций каталонского языка в поисковых системах. Отмечается, что веб-страницы на каталанском языке и с доменом .cat в последние месяцы теряют позиции (пессимизируются) при выдаче результатов в поисковых системах в пользу того же контента на других языках. Данная ситуация наблюдается даже при установке в браузере каталанского языка как приоритетного.
Сообщается, что «Барселона» окажет финансовую поддержку исследования Fundació.cat, которое планируется проводить на основании трафика поисковых систем для сайтов, содержащих контент на каталанском и других языках. После исследования будет подготовлен отчет о текущей ситуации, на основании которого в дальнейшем будут разрабатываться проекты по продвижению каталанского языка в цифровой среде.
Последний год тема сепарации поднимается какими-то психами, которые на карту видимо никогда не смотрели. Даже если представить маня-мир, где Татарстан освободился мирным путём, то куда идти?) Везде вокруг Россия.