«Барса» поможет продвигать каталанский язык в интернете. Клуб стал партнером фонда, занимающегося вопросом

«Барселона» будет участвовать в инициативе по продвижению каталанского языка в интернете.

В понедельник «Барселона» подписала соглашение с фондом Fundació.cat, который занимается продвижением каталанского языка и культуры в Интернете. Совместно с фондом клуб будет работать над проектами по продвижению и защите каталанского языка в интернете.

Сотрудничество «Барселоны» и Fundació.cat направлено на восстановление позиций каталонского языка в поисковых системах. Отмечается, что веб-страницы на каталанском языке и с доменом .cat в последние месяцы теряют позиции (пессимизируются) при выдаче результатов в поисковых системах в пользу того же контента на других языках. Данная ситуация наблюдается даже при установке в браузере каталанского языка как приоритетного.

Сообщается, что «Барселона» окажет финансовую поддержку исследования Fundació.cat, которое планируется проводить на основании трафика поисковых систем для сайтов, содержащих контент на каталанском и других языках. После исследования будет подготовлен отчет о текущей ситуации, на основании которого в дальнейшем будут разрабатываться проекты по продвижению каталанского языка в цифровой среде.