«Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы о трансфере Милинковича-Савича. Хавбека покупают за 40 млн евро

«Аль-Хилаль» договорился о переходе Сергея Милинковича-Савича.

По данным инсайдера , клуб из Саудовской Аравии и «Лацио» подготовили все необходимые документы о трансфере полузащитника. Далее ожидаются проведение медосмотра игрока и подписание с ним договора.

Сделка оценивается в 40 млн евро. Сербский футболист заключит контракт на три года.

Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека