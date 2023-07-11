«Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы о трансфере Милинковича-Савича. Хавбека покупают за 40 млн евро
«Аль-Хилаль» договорился о переходе Сергея Милинковича-Савича.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии и «Лацио» подготовили все необходимые документы о трансфере полузащитника. Далее ожидаются проведение медосмотра игрока и подписание с ним договора.
Сделка оценивается в 40 млн евро. Сербский футболист заключит контракт на три года.
Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека
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