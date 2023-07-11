«Лацио» и «Аль-Хилаль» оформили документы о трансфере Милинковича-Савича. Хавбека покупают за 40 млн евро

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» договорился о переходе Сергея Милинковича-Савича.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии и «Лацио» подготовили все необходимые документы о трансфере полузащитника. Далее ожидаются проведение медосмотра игрока и подписание с ним договора.

Сделка оценивается в 40 млн евро. Сербский футболист заключит контракт на три года.

Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хилаль» – ему дают 20 млн евро в год. Саудовцы готовы заплатить «Лацио» 40 млн за хавбека

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38 комментариев

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градус ненависти
Ответ Victor Victor
Хорошая сделка для саудовцев, за 40 миллионов берут аж двух игроков
отличная шутка, главное - свежая
+45
-2
+43
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градус ненависти
Ответ Ебздрогыч
Сауды просто подумали, что они за эти деньги сразу двоих берут: и Милинковича, и Савича
перепись
+32
-1
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z3yjyzh29x
Так и не перешел в топ клуб
+24
-1
+23
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Under
первая мысль как когда о смерти чьей-то сообщают - жесть, какой молодой, а туда же
+18
-4
+14
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Censormorum
Из состояния талантливого и перспективного минуя состояние состоявшегося сразу же в состояние обеспеченного. Без осуждения, каждому свое, как говорится. Но все равно жаль, классный игрок.
+11
-1
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Bentley Verura
очень обидно, что когда игроки такого возраста по сути завершают свою карьеру. кто то скажет, что поиграет там года два, заработает столько, сколько ему не дадут не в одной команде из Европы и будет прав. А кто то скажет, что надо было остаться, прогрессировать в топ клубе, тоже будет прав. Поэтому сложно что либо говорить по этому поводу. В любом случае удачи, надеюсь мы еще его увидим в топ клубе
+5
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Raman Juve
жаль
+3
0
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Тухель
Ответ Никита Самарин
Вместо перехода в топ клуб, переезд в Саудовскую Аравию, что ж, очень жаль. А ведь до ковида, ценник на него был около 100 млн.
Я могу запросить и за Шупо-Мотинга 100 млн, но это не значит что его за столько купят. Серба никто не собирался покупать за 100 млн. Это выдумки.
+6
-3
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SaH4r.
на Месси лярд с лишним сэкономили, теперь можно и всяких Милинковичей-Савичей подписывать
+5
-2
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Rehcuhcs
Ответ Censormorum
Из состояния талантливого и перспективного минуя состояние состоявшегося сразу же в состояние обеспеченного. Без осуждения, каждому свое, как говорится. Но все равно жаль, классный игрок.
Оскар-2.
+3
0
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Spaten
Такой игрочище, зачем?
+3
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Денис Давыдов
закончил карьеру, ну хотя бы денег заработает.
+2
0
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Marina_Greta
Жаль, мог вполне играть в топ клубе, но выбрал деньги и пенсию.
+2
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нелюбитель футбола
Все идут куда угодно, но не в Наср... Геша опять останется как пастух с верблюдами, но не с трофеями... А-ха-ха-ха...😄...
+1
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psycho
Ответ градус ненависти
перепись
это нейросеть
+1
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Никита Самарин
Вместо перехода в топ клуб, переезд в Саудовскую Аравию, что ж, очень жаль. А ведь до ковида, ценник на него был около 100 млн.
+4
-3
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Vladzislav Zhurkevich
капец что творится
+1
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sd4fmwrvz8
А сколько было слухов о его переходе в какой нибудь топ клуб Европы , так и остался верен Лацио👍
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Алексей Гусев
Ответ d.xoxlov
Променять Лигу Чемпионов на лигу пенсионеров? Каждому своё...
так он не в ЛЛ уехал)))
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Mmr19
Ответ Rehcuhcs
Оскар-2.
Даже 3. Невеш ещё есть
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Sarazino Genovese
Ответ Victor Victor
Хорошая сделка для саудовцев, за 40 миллионов берут аж двух игроков
вообще-то трёх, - там ещё Сергей в сделку входит.
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Левая бровь Анчелотти
Очень жаль, что в последнее время деньги стали доминировать над желанием построить хорошую карьеру с кучей трофеев… а ведь мог бы перейти в топ-клуб, но так и не раскрылся как топ игрок.
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-1
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as009595@icloud.com
Ответ градус ненависти
отличная шутка, главное - свежая
Так это шутка больше не из за фамилии, а из за того что Лацио просил за него два три раза больше чем он стоит))
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Фан Рубина
На повышение. Очередной игрок уходит из европейского бей-беги псевдофутбола и это прекрасно.
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Человек1991
Серёга не хотел переходить но его просто взяли и продали ) Мбаппе тоже не хочет в аравию )
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