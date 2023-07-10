«Аль-Хилаль» договорился с «Лацио» о 40 млн евро за Милинковича-Савича. Сделка зависит от игрока

«Аль-Хилаль» договорился с «Лацио» о трансфере Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб достиг устной договоренности с римлянами о переходе 28-летнего полузащитника за 40 миллионов евро.

Теперь «Аль-Хилаль» сделает формальное предложение о его трансфере. Затем стороны займутся проверкой документов.

« » работает над тем, чтобы получить от Милинковича-Савича согласие на переход. Футболист готов обсудить с саудовцами условия контракта. Сейчас все зависит от , которому предложили контракт сроком на три года.

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хилаль» предлагает сербу 20 миллионов евро в год.

Милинкович-Савич выступает за « » с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.

В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.