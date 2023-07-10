«Аль-Хилаль» договорился с «Лацио» о 40 млн евро за Милинковича-Савича. Сделка зависит от игрока

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» договорился с «Лацио» о трансфере Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб достиг устной договоренности с римлянами о переходе 28-летнего полузащитника за 40 миллионов евро.

Теперь «Аль-Хилаль» сделает формальное предложение о его трансфере. Затем стороны займутся проверкой документов.

«Аль-Хилаль» работает над тем, чтобы получить от Милинковича-Савича согласие на переход. Футболист готов обсудить с саудовцами условия контракта. Сейчас все зависит от Сергея, которому предложили контракт сроком на три года.

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хилаль» предлагает сербу 20 миллионов евро в год.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.

В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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23 комментария

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got_milk
Надеюсь Сергей не согласится и попробует себя в другой лиги из топ 4. Будет очень жалко, что в 28 переедет на пенсию
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Alex Metallov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не сочтите меня расистом. Но вот прикол будет,если ещё в Африке аналог Аравии или Катара появится... И случится парадокс, арабы и африканцы будут лучших европейских спортсменов да и просто умов к себе забирать,а в Европу всякий маргинальный сброд сплавливать. В веселое время живём)
А по-моему будет интересно. В Африке конечно вряд ли. Но вот он так сказать и появится многополярный мир в футболе. Жаль конечно Китайцы свернули свои проекты. Американцы тоже могли бы так разбрасываться деньгами в легкую, но им выгоднее купить европейский клуб, чем завлекать игроков в клуб МЛС. Все-таки в США футбол европейский хоть и популярен, но это же не их футбол. ни бейсбол, ни НБА или НХЛ.
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Григорий Геник
Мы так надеялись, так ждали его в топклубе. А он поехал в Аль-Хилаль😥
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не сочтите меня расистом. Но вот прикол будет,если ещё в Африке аналог Аравии или Катара появится... И случится парадокс, арабы и африканцы будут лучших европейских спортсменов да и просто умов к себе забирать,а в Европу всякий маргинальный сброд сплавливать. В веселое время живём)
в Африке? кто? в Египте отрыв 2,5 клубов от других ещё круче, Марокко не захочет. Конфедерация настолько богатая, что в написанной на коленке местной Суперлиге будет 8 клубов играть
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Alex Metallov
Ответ got_milk
Надеюсь Сергей не согласится и попробует себя в другой лиги из топ 4. Будет очень жалко, что в 28 переедет на пенсию
Да можно поиграть несколько лет, а потом вернуться в Европу.
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Fark
Ответ Григорий Геник
Мы так надеялись, так ждали его в топклубе. А он поехал в Аль-Хилаль😥
получать "халялную" зарплату в Аль-Хилале
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scorpion19.1987
Ответ Fark
3-4 года карьеры пройдут быстро, а останутся на руках много 60-80 миллионов. Кто бы из нас решил бы иначе?
он и через 3-4г в 32 туда спокойно может поехать, даже на одном таланте(если в друг травмы) , а не в расцвт сил
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Влад Буковски
Спасибо за все Сереге.
Выбрал лучший вариант из возможных.
В другой итальянских клуб не перешел, денег дал заработать. Держать не мотивированного игрока никакого смысла не было
Уверен что через год- приедет в какой то европейский топ доигрывать, и трофеев наберет
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Ramiz Tamazanov
Он не хочет завязывать с футболом и ждет когда договорятся Лацио и Юве.
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Fark
3-4 года карьеры пройдут быстро, а останутся на руках много 60-80 миллионов. Кто бы из нас решил бы иначе?
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Nikkrick
Не хотел бы чтобы один из моих любимых игроков перешел в сауд. ар. ведь лацио будет играть в лч и еще второе место в лиге тоже не плохо, можно попытаться выйти в плей-офф лч и также или лучше сыграть в серии а
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Dmitry Stepanov
азазхахаа вот он тигр! красава! какие Ювентусы?! Аль Хиляль!!!!
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DavidRobertJosephBeckham
Бесславное завершение карьеры Сергея..прям как Невещ(
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Lindeman
Ответ Григорий Геник
Мы так надеялись, так ждали его в топклубе. А он поехал в Аль-Хилаль😥
Ну он ещё никуда не поехал
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Splin
Ответ Тухель
Скорее всего и правильно, останется легендарным игроком, который бы рвал все топ клубы, если бы перешел в чемпионат посильнее, а то легенду про супер Кулибали мы посмотрели, да и Осимхен за 100+ млн, который настолько крут что забивал аж Айнтрахту в ЛЧ. Да бывают случайности типа Салаха, но тогда реально думали что Ливерпуль переплатил, а вон как оказалось, но провальных трансферов из Серии А намного больше.
в кком он месте легендарный то🤣🤣🤣🤣крепкий,ороший игрок, не более
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Fark
Ответ scorpion19.1987
он и через 3-4г в 32 туда спокойно может поехать, даже на одном таланте(если в друг травмы) , а не в расцвт сил
так он же пока не поехал
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