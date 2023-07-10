Президент «Лацио» о Милинковиче-Савиче: «В Саудовскую Аравию едут только из-за денег. Пока он завершает карьеру»

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы Клаудио Лотито высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Президент «Лацио» высказался о возможном уходе Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хилаль».

– На данный момент я ничего не подписывал. Я не знаю, есть ли предложение из Саудовской Аравии. Мне говорят, что да. Игроку предлагают большую сумму, клубу – меньше. Проведя восемь лет в «Лацио», игрок попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове. У нас не было денежных проблем, он просто захотел сменить атмосферу.

– Почему он уходит?

– Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией. Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Но вы спрашивайте у него об этом. Я до последнего пытался удержать его, но когда меня просят отпустить, то что я могу сделать? Мы хотели продлить с ним контракт, повысив зарплату.

У нас с ним хорошие отношения, но все-таки только сам игрок решает, что он хочет делать в жизни. Он позвонил мне и умолял отпустить его. Так что пока Сергей завершает карьеру. На данный момент это так.

Конкретного предложения пока нет. Мы ждали правильного предложения. Я договорился с ним, что мы отпустим его, если «Лацио» получит нормальное предложение, которое хоть как-то нас устроит. Предложение ниже 50 миллионов, чуть ниже. Я просто выполняю обещание, которое дал, – сказал Клаудио Лотито для Tag News 24.

Ранее стало известно, что «Лацио» согласовал трансфер Милинковича-Савича в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро. Игроку готовы платить 20 млн евро в год.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, срок его контракта истекает следующим летом.

В минувшем сезоне центральный полузащитник провел 47 матчей за клуб, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Полную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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9 комментариев

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Б81
Надо было раньше его продавать, когда спрос был серьезный. 60-80 млн легко бы выручили.
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che kaif
помню звали в ПСЖ тут эксперты писали зачем губить карьеру. в итоге едет в пустыню. а мог в лч играть рядом с легендами да и тутулов собрать
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psycho
я не в курсе, ребят
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charly_54
Можно заработать на всю оставшуюся жизнь
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Bromgecksin
Вовсе нет, вот некий Стевен Герард ощутил себя частью некой бедуинской семьи
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Wesley
Шансы потом вернуться есть - после тяжелых травм же возвращаются. Но в целом и так понятно, что "за новым вызовом" в сороковую (или уже тридцать-какую-то-там?) лигу мира не едут
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хавбек+
так распереживался будто играть в его середняке венец карьеры, сам то небось каждый сезон набирает кучу молодняка которых потом гоняет по арендам не парясь о загубленной карьере
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