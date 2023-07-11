Глава судей МЛС о Месси и звездных игроках: «Об изменении решений в зависимости от статуса не может быть и речи. Лига не влияет на судейство»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Дэвид Бекхэм судьи Интер Майами Алан Келли судья Футбол

Экс-арбитр МЛС исключил протекцию отдельных игроков лиги со стороны судей.

Ранее один из тренеров лиги выразил мнение, что Лионелю Месси после его перехода в «Интер Майами» необходимо обеспечить защиту со стороны судей. Также бывший рефери МЛС Бальдомеро Толедо, показавший прямую красную карточку защитнику «Далласа» Адриану Серью за опасный подкат против Дэвида Бекхэма в 2008 году, объяснил свое решение необходимостью защиты звездных игроков.

«МЛС не вмешивается в процесс принятия решений, не влияет на назначения или что-либо подобное.

У нас действительно хорошие отношения с отделом по вопросам соревнований, потому что мы работаем вместе каждый день. Это очень способствует сотрудничеству, но ни в коем случае не влияет на принятие решений.

Если бы какое-либо неоправданное вмешательство когда-либо имело место, оно было бы немедленно пресечено.

О том, чтобы решения или ход наших мыслей менялись в зависимости от того, кем были участники [того или иного эпизода], не шло и речи – в некотором смысле на поле просто нет времени думать об этом», – сказал Алан Келли, ныне занимающий пост директора Ассоциации профессиональных судей МЛС.

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»

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2 комментария

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Ну да, посмотрим)
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