Руни о Месси в МЛС: «К нам переходит, возможно, лучший игрок в истории, это привлечет интерес в разных регионах мира. Фанаты, тренеры, игроки – все рады Лео»

Уэйн Руни высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский нападающий будет играть за « ».

«Конечно, это отличный трансфер для . С коммерческой точки зрения это будет грандиозно. Это привлечет больше интереса в разных регионах мира – я уверен, что будет такой эффект, потому что к нам переходит, возможно, лучший игрок в истории этого вида спорта.

Я уверен, что он приедет сюда и захочет навязывать конкуренцию, захочет попытаться помочь «Майами» подняться вверх по турнирной таблице.

Я думаю, не только болельщики, но и тренеры, игроки – все рады видеть его в лиге», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.