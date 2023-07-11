Руни о Месси в МЛС: «К нам переходит, возможно, лучший игрок в истории, это привлечет интерес в разных регионах мира. Фанаты, тренеры, игроки – все рады Лео»
Уэйн Руни высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.
Аргентинский нападающий будет играть за «Интер Майами».
«Конечно, это отличный трансфер для МЛС. С коммерческой точки зрения это будет грандиозно. Это привлечет больше интереса в разных регионах мира – я уверен, что будет такой эффект, потому что к нам переходит, возможно, лучший игрок в истории этого вида спорта.
Я уверен, что он приедет сюда и захочет навязывать конкуренцию, захочет попытаться помочь «Майами» подняться вверх по турнирной таблице.
Я думаю, не только болельщики, но и тренеры, игроки – все рады видеть его в лиге», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью Sky Sports.
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