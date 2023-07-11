Руни о Месси в МЛС: «К нам переходит, возможно, лучший игрок в истории, это привлечет интерес в разных регионах мира. Фанаты, тренеры, игроки – все рады Лео»

Теги Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Интер Майами Футбол

Уэйн Руни высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский нападающий будет играть за «Интер Майами». 

«Конечно, это отличный трансфер для МЛС. С коммерческой точки зрения это будет грандиозно. Это привлечет больше интереса в разных регионах мира – я уверен, что будет такой эффект, потому что к нам переходит, возможно, лучший игрок в истории этого вида спорта. 

Я уверен, что он приедет сюда и захочет навязывать конкуренцию, захочет попытаться помочь «Майами» подняться вверх по турнирной таблице.

Я думаю, не только болельщики, но и тренеры, игроки – все рады видеть его в лиге», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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8 комментариев

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Ник Ник
Коренной Аргентинец увидал в Лео лучшего. Уровень красоты и так шаткий был уже, а после такого.... Прям уродство инфернальное 😁
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QWertY
Руни, ты и так бы некрасивым, теперь еще больше себя уродуешь
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Ali
Млс Руни
+2
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Злобный Конь
Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине, квартирку снимет и приехали. А там куда кривая американской мечты выведет.
🐱
+1
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Азиз Ибодуллаев
Ответ fellx
В Лиге 1 ничего не изменилось, с чего это в США соккер должен стать футболом
+, даже когда туда Пеле перешел всем как и было пофиг так и осталось
+3
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