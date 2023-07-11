У «ПСЖ» есть сомнения в сроках восстановления Неймара после травмы. Бразилец не играл с февраля

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Здоровье Футбол

Сроки полного восстановления Неймара после операции на голеностопе пока неизвестны.

Напомним, в марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок голеностопа, в связи с чем пропустил оставшуюся часть сезона-2022/23. В понедельник, 10 июля, бразилец впервые за 4 месяца тренировался с командой.

По данным L’Equipe, последние медицинские тесты Неймара не позволяют дать точный прогноз о сроках его полного восстановления. На данный момент есть сомнения, что он сможет сыграть за «ПСЖ» в ближайшее время.

Ожидается, что более точные прогнозы по восстановлению 31-летнего бразильца будут сделаны спустя несколько дней после возобновления тренировок.

Последний раз Неймар выходил на поле 19 февраля в матче Лиги 1 против «Лилля».

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10 комментариев

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sundance
уже 31 год….
жаль, что карьерой воспользовался так
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Josep
А куда спешить-то? Пару месяцев ещё можно повосстанавливаться, потом с месяцок попытаться вкатиться в сезон, побегать с ребятами на тренировке.. А там уже и др сестры не за горами, ну и снова карнавал. И всё, конец сезона, снова отпуск!!
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BZB
С Энрике может произойти возрождение Неймара. При том, что черепаху заткнут по всей видимости.
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llolishe
В покер играл
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Budabuda
отработанный и загубленный материал
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noti22
Нею бы в Баварию, при Тухеле чуть ли не в одиночку затащил ПСЖ в финал ЛЧ. Но потом пришёл аргентинец30 и стал тянуть одеяло на себя. Да и в сборной инвалиды, которые по мячу не могут попасть. Жаль конечно парня
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Мукунку хороший
Другие футболисты травмируются жалко их,сочувствуешь..ну на этого «карнавальщика» как то пофигу..
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Геннадий Тимченко
Ответ sundance
уже 31 год…. жаль, что карьерой воспользовался так
его кувырки на поле уже вошли в историю футбола, теперь он себя пытается реализовать за покерным столом
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