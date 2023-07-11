У «ПСЖ» есть сомнения в сроках восстановления Неймара после травмы. Бразилец не играл с февраля

Сроки полного восстановления Неймара после операции на голеностопе пока неизвестны.

Напомним, в марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок голеностопа, в связи с чем пропустил оставшуюся часть сезона-2022/23. В понедельник, 10 июля, бразилец впервые за 4 месяца тренировался с командой.

По данным L’Equipe, последние медицинские тесты не позволяют дать точный прогноз о сроках его полного восстановления. На данный момент есть сомнения, что он сможет сыграть за «ПСЖ» в ближайшее время.

Ожидается, что более точные прогнозы по восстановлению 31-летнего бразильца будут сделаны спустя несколько дней после возобновления тренировок.

Последний раз Неймар выходил на поле 19 февраля в матче Лиги 1 против «Лилля».