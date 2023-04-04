«ПСЖ» хочет продать Неймара, но опасается, что он не пройдет медосмотр из-за последствий частых травм

«ПСЖ» боится, что никто не купит Неймара из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Le Parisien, продажа Неймара была одним из условий продления контракта с Килианом Мбаппе. Сообщается, что к бразильскому форварду проявляет интерес «Челси».

Однако трансферу может помешать состояние здоровья Неймара. Руководство «ПСЖ» опасается, что бразилец не пройдет медицинское обследование в новом клубе из-за состояния ног после частых травм – в частности, вызывает опасение состояние голеностопных суставов обеих ног футболиста.

В марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок после травмы правого голеностопа. Он не сыграет за «ПСЖ» до конца сезона.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года. В текущем сезоне форвард забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 20 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.