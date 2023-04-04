«ПСЖ» хочет продать Неймара, но опасается, что он не пройдет медосмотр из-за последствий частых травм

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Здоровье Футбол

«ПСЖ» боится, что никто не купит Неймара из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Le Parisien, продажа Неймара была одним из условий продления контракта с Килианом Мбаппе. Сообщается, что к бразильскому форварду проявляет интерес «Челси».

Однако трансферу может помешать состояние здоровья Неймара. Руководство «ПСЖ» опасается, что бразилец не пройдет медицинское обследование в новом клубе из-за состояния ног после частых травм – в частности, вызывает опасение состояние голеностопных суставов обеих ног футболиста.

В марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок после травмы правого голеностопа. Он не сыграет за «ПСЖ» до конца сезона.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года. В текущем сезоне форвард забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 20 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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32 комментария

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&_Bishep_&
Ответ Domian
Хоспади какой треуголиник? Какой Неймар? У него одна и таже травма из года в год. Сейчас дважды в год. Он хроник.
Барселона не ПСЖ, тут другая ответственность. И если честно, когда Неймар не валяет дурака и мотивирован по максималке, это мега-игрочище даже сегодня.
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&_Bishep_&
Ответ Игорь Климов
Дембеле может спокойно и левым нападающим играть.
Что не говори, но это не без потери качества. Да и едва ли сегодня Месси потребует правый фланг. Это более энергозатратная позиция. Его место нынче под тремя напами, то есть раскидывать мячи.
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Теннисный абсолют
Неймар величайший игрок в истории ПСЖ думаю
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Andrew Petrov
Псж это Анжи 00х там не про футбол там понты муслиардеров
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vzi
От Месси избавиться, от Неймара избавиться…
Им проще клуб продать новым владельцам. )
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Игорь Климов
Ответ &_Bishep_&
Месси еще не покинул Париж , но все новоявленные фанаты ПСЖ с низкой социальной ответственностью уже называют клуб отстойным гадюшником((( А если не уйдут, а останутся? А весной попадут а 1/8 на Барселону?😅 Будете же болеть за гадюшник? Подсолнухи(((
Я вот лично никогда плохо не говорил про ПСЖ за всё время нахождения на Спортс.ру, даже когда туда перешёл Неймар из Барселоны.
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Yusa Naza
... когда строишь без фундамента.
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кто-то
Мне интересно, что будет делать ПСЖ с одним Мбаппе в паре с Солером и Ренату саншешем
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Футбол_это_жизнь
ПСЖ мог стать кузницей и домом для французских чёрных атлетов, развивать футбол во Франции, искать новые таланты, давать им дорогу в большой футбол. Но вместо этого они гоняются за блестяшками по всей Европе. Аль Хелайфи заигрался в большого европейского чиновника, хотя уефа и фифа видят в нем лишь мешок денег. И все это ведь не прекратится в ближайшее время. Что такое 2,5,10 млрд для королевской семьи Катара? Песок в пустыне! А через вливания футбол с ними здороваются за руку белые европейцы, с ними считаются. Что ещё нужно арабам? Признание белых господ хоть и покупное но признание!
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Alexander p.
Все таки деньги не решают всё в этой жизни
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Игорь Климов
Ответ &_Bishep_&
Если отталкиваться от амплуа, то Неймар гораздо нужнее Барселоне. В полузащите у них наигрывается перспективный треугольник в долгую : Гави-Педри-ДеЙонг. Справа есть Дембеле. А вот позиция левого нападающего реально самая проблемная.
Дембеле может спокойно и левым нападающим играть.
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Domian
Ответ &_Bishep_&
Если отталкиваться от амплуа, то Неймар гораздо нужнее Барселоне. В полузащите у них наигрывается перспективный треугольник в долгую : Гави-Педри-ДеЙонг. Справа есть Дембеле. А вот позиция левого нападающего реально самая проблемная.
Хоспади какой треуголиник?
Какой Неймар?
У него одна и таже травма из года в год.
Сейчас дважды в год.
Он хроник.
+1
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Максим Табаран
там все на столько серьёзно с его здоровьем?
тогда он будет до конца на контракте
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&_Bishep_&
Месси еще не покинул Париж , но все новоявленные фанаты ПСЖ с низкой социальной ответственностью уже называют клуб отстойным гадюшником((( А если не уйдут, а останутся? А весной попадут а 1/8 на Барселону?😅 Будете же болеть за гадюшник? Подсолнухи(((
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nobrainnopain
У Челси сейчас очень интересный менеджмент может и прокатит
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Игорь Климов
Ещё далеко не факт, что Неймар полностью восстановится к началу нового сезона, здоровья конечно ему, но есть большие сомнения на его счёт.
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Блуждающий странник
А то что Неймар в целом с такой зарплатой никому не нужен, а контракт до 2027 их не смущает. Только травмы
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Добрый Ретроград
Ответ Рэд Уайт
а смысл Неймару уходить от такой зарплаты?он будет доить их до победного
А если речь не про деньги? Хотя, о чём я.
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Добрый Ретроград
Ответ Барсик Юрана
Месси и Неймару нужно валить с этого гадюшника
В Барсу взад.
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Назар Игорь
Мбаппе в Реал, Месси в Барсу, Неймар домой, ПСЖ в Лигу-2. Наигрались шейхи, игрушка сломалась.
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bogdan21101987@icloud.com
Выход продать слепым
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&_Bishep_&
Если отталкиваться от амплуа, то Неймар гораздо нужнее Барселоне. В полузащите у них наигрывается перспективный треугольник в долгую : Гави-Педри-ДеЙонг. Справа есть Дембеле. А вот позиция левого нападающего реально самая проблемная.
+2
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Илья Владимирович
Ответ Барсик Юрана
Опять Месси виноват, это он его ломает постоянно
Победой на ЧМ точно надломил)
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-2
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Рэд Уайт
Ответ Барсик Юрана
Месси и Неймару нужно валить с этого гадюшника
а смысл Неймару уходить от такой зарплаты?он будет доить их до победного
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Алексей Тарасюк
У них там что - пасхальна распродажа? Это после 0:3 от немцев шейхи решили всех нафиг?
+1
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