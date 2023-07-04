«Барселона» может продать Лангле «Тоттенхэму» за 10+5 млн евро и надеется закрыть сделку до конца недели

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Клеман Лангле Футбол

«Барселона» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Клемана Лангле.

Прошлый сезон защитник провел в английской команде на правах аренды. Теперь клубы обсуждают полноценный трансфер игрока. 

Изначально «Барселона» рассчитывала получить 15 миллионов евро одним платежом, но теперь готова согласиться на условия, при которых «Тоттенхэм» заплатит 10 миллионов сразу, а еще 5 – в виде бонусов. 

Каталонцы надеются закрыть сделку до конца недели. Это поможет клубу сэкономить на зарплате Лангле и зарегистрировать новичков. 

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10 комментариев

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wjvxpb5q6f
В добрый путь👍

Отличный средний защитник под стать клубу.
Они нашли друг друга)
+14
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NartApsua
Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой)
+8
-1
+7
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Hella black
Удачи Клеману и закрепиться в центре обороны Шпор
+3
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SaH4r.
о, круто. В первые сезоны был хорош, но потом слулся конечно
+1
0
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За Валенсию с 1999
Связка с Умтити была великолепной
+2
-1
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Obdob
бчк может надеяться на что угодно, но Леви не дает больше 5 млн :)
+1
-1
0
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Josep
Смешная цена, но тут выбирать не приходится.. если б не конская зарплата, не соответствующая уровню игрока, то и продали бы значительно дороже и быстрее.
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-1
0
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Spartakus1984
Ну все сходится, Тотем продает Санчеса в Спартак а на замену ему берет Лангле)))))))))))))))
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