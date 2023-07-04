«Барселона» может продать Лангле «Тоттенхэму» за 10+5 млн евро и надеется закрыть сделку до конца недели
«Барселона» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Клемана Лангле.
Прошлый сезон защитник провел в английской команде на правах аренды. Теперь клубы обсуждают полноценный трансфер игрока.
Изначально «Барселона» рассчитывала получить 15 миллионов евро одним платежом, но теперь готова согласиться на условия, при которых «Тоттенхэм» заплатит 10 миллионов сразу, а еще 5 – в виде бонусов.
Каталонцы надеются закрыть сделку до конца недели. Это поможет клубу сэкономить на зарплате Лангле и зарегистрировать новичков.
Отличный средний защитник под стать клубу.
Они нашли друг друга)