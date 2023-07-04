«Барселона» может продать Лангле «Тоттенхэму» за 10+5 млн евро и надеется закрыть сделку до конца недели

«Барселона» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Клемана Лангле.

Прошлый сезон защитник провел в английской команде на правах аренды. Теперь клубы обсуждают полноценный трансфер игрока.

Изначально « » рассчитывала получить 15 миллионов евро одним платежом, но теперь готова согласиться на условия, при которых « » заплатит 10 миллионов сразу, а еще 5 – в виде бонусов.

Каталонцы надеются закрыть сделку до конца недели. Это поможет клубу сэкономить на зарплате и зарегистрировать новичков.