Глушаков о пляжном футболе: «Другие связки работают, по‑другому мяч летит, нога проваливается. Хочется себя проявить»

Теги премьер-лига Россия Денис Глушаков Строгино пляжный футбол Пари НН Футбол

Денис Глушаков рассказал об особенностях пляжного футбола.

36-летний хавбек будет играть за пляжный футбольный клуб «Строгино».

— Есть свободное время, я готовлюсь и тренируюсь. Почувствовать в новом соревновании — новый вызов для себя. Пока договорились на три матча, дальше видно будет. Может, у меня не пойдет.

— Какая разница в тренировках?

— Намного сложнее, интенсивные тренировки. Они по 3–4 минуты играют и меняются. Совершенно другие связки работают, по‑другому мяч летит, песок, нога проваливается. Необычный вид спорта.

Волнение есть, хочется себя проявить. Тренер сборной придет, сказал, что будет следить, команда будет готовиться к международному турниру. Он в шутку сказал проявлять себя.

«Строгино» — молодая команда, играют своими воспитанниками. Я точно получу серьезную нагрузку, хочется ребят поддержать, чтобы они развивались и прогрессировали, чем смогу, тем помогу. Хотя они пока меня учат играть. Много интересного для себя узнал. Мяч легче, мягче и падать приятнее, чем на футбольном поле.

— Голеностоп у пляжников помощнее?

— И ноги, и связки, и колени помощнее. По бразильской системе меня будут тренировать. Хочется чего‑то нового.

— Что самое сложное?

— Думаю, когда бьют бисиклеты. Надо отворачиваться, также ты не должен дотрагиваться до другого игрока, — сказал экс-хавбек «Пари НН».

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