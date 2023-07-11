Экс-защитник «Динамо» Рыков: «В «Спартак» не пошел бы даже за 10 млн евро. Я за тех, кто предан своему клубу»
Экс-игрок «Динамо» Владимир Рыков высказался о переходах в стан принципиальных соперников.
«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.
Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.
Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – сказал Рыков.
Ранее «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Также сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
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