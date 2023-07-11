Экс-защитник «Динамо» Рыков: «В «Спартак» не пошел бы даже за 10 млн евро. Я за тех, кто предан своему клубу»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владимир Быстров Данни Динамо Москва Антон Шунин Владимир Рыков Футбол

Экс-игрок «Динамо» Владимир Рыков высказался о переходах в стан принципиальных соперников.

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.

Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – сказал Рыков.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Также сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак»

14 комментариев

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noti22
Легко делать такие заявления, когда тебе никто ничего не предложит
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Artie Bukko
бесплатно бы пошёл, если б позвали
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RAMIK
Рыков играл за Динамо, потом в Торпедо и снова Динамо. Так что пусть закроет свой рот. Его никто никуда бы не пригласил из топов. Помимо этих клубов, у него ещё целый букет команд в карьере.
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Фарид Харисов
Нужно предложить этому товарищу хотя бы 5 млн евро в год, заснять как он сверкая пятками бежит в офис Спартака, а потом поржать с него и развернуть обратно.
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Diablosax
Дед, да кому бы ты там был нужен
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olander
Юлий Капитонович: «А я вот взяток не беру-с!»
Харита Игнатьевна : «Так вам и не дают!»
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olander
Юлий Капитонович: «А я вот взяток не беру-с!»
Харита Игнатьевна : «Так вам и не дают!»
+1
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Victor Pavlovuch
Как отвалят 20 так и победит!
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Павел Ермаков
Сослагательное направление,которое не проверить.Одно скажу точно,-Рыков не уровень Спартака.И не мечтай,тебя не позовут.)
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Честный контроль
В этот клуб вообще нормальные и порядочные люди не пойдут.
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