Экс-защитник «Динамо» Рыков: «В «Спартак» не пошел бы даже за 10 млн евро. Я за тех, кто предан своему клубу»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Рыков высказался о переходах в стан принципиальных соперников.

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у было много предложений, но он остался в « ». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

Пропала преданность? Можно вспомнить переход в « » и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или « » у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.

Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – сказал Рыков.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Также сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак»