23-летняя девушка погибла в результате драки фанатов «Фламенго» и «Палмейрас». Стеклянная бутылка попала ей в шею, болельщица перенесла 2 остановки сердца

23-летняя девушка погибла в Бразилии из-за драки болельщиков «Фламенго» и «Палмейрас».

Как сообщает G1, несчастный случай произошел в Сан-Паулу перед матчем между командами в чемпионате Бразилии в прошедшие выходные. В очереди у входа на стадион началась потасовка, в ходе которой один из фанатов бросил стеклянную бутылку, которая попала в шею 23-летней болельщице « » Габриэле Анелли.

В тяжелом состоянии девушка была доставлена в больницу – по словам брата погибшей болельщицы, ее увезли на машине скорой помощи, дежурившей на территории стадиона. Девушка была экстренно прооперирована, но спасти ее не удалось – Анелли скончалась в больнице в Сан-Паулу 10 июля. Сообщается, что у нее дважды останавливалось сердце.

Впоследствии «Палмейрас» выразили соболезнования в связи с гибелью Анелли.

«Мы глубоко сожалеем о смерти болельщицы Габриэлы Анелли. Невозможно смириться с тем, что 23-летняя девушка стала жертвой варварства в среде, которая должна быть развлекательной.

Приносим соболезнования семьей погибшей болельщицы и требуем скорейшего расследования этого преступления, которое вредит нашему существованию и ставит под угрозу имидж бразильского футбола», – говорится в сообщении клуба.

Также сообщается, что полицейские применили слезоточивый газ, чтобы прекратить драку. Во время потасовки был ранен еще один человек. Мужчина, который предположительно бросил стеклянную бутылку, был арестован.

Кроме того, из-за ветра примененный полицией слезоточивый газ попал на стадион, в результате чего матч пришлось прервать, так как футболисты пострадали от его воздействия.