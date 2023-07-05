Фанаты «Коринтианс» избили хавбека команды Луана в мотеле – его вытолкали из номера и ударили по лицу несколько раз. Они кричали: «Вали из клуба, трус!»

Фанаты «Коринтианс» напали на хавбека команды Луана в мотеле.

Как передает ESPN, инцидент произошел в бразильском штате Сан-Паулу рано утром во вторник, 4 июля. Согласно отчету, помимо Луана в номере были еще 10 человек, в том числе женщины.

Отмечается, что это был лучший номер гостиницы с бильярдом и бассейном для гостей, он стоит 1750 бразильских реалов (примерно 332 евро) в день.

В настоящий момент полиция расследует происшествие. Были запрошены записи с камер видеонаблюдения, также в распоряжении правоохранительных органов находится видеозапись, на которой болельщики отмечают нападение на Луана в кафе. Одним из присутствующих на записи людей предположительно является руководитель фанатской группировки «Коринтианс» Gaviões da Fiel Данило Оливейра.

Полиция утверждает, что Луана вытолкали из номера и несколько раз ударили по лицу. Сообщается, что в нападении участвовало 6 человек, двое из которых остались возле ворот мотеля, а четверо направились в номер, где находился Луан. На видео, распространяемом в соцсетях, можно услышать, как нападавшие в грубой форме призывают игрока покинуть «Коринтианс».

«Вали из «Коринтианс»! Нужно уважать клуб, ты свалишь отсюда, трус!» – кричат фанаты.

Также на записи можно услышать, как злоумышленники представляются членами фанатской группировки Gaviões da Fiel. Фанаты покинули территорию мотеля до приезда полиции и владельца мотеля, которому об инциденте сообщил менеджер.

Сообщается, что полузащитник « » не заявил о нападении в полицию, выйти с ним на связь также не удалось.

Позже клуб выпустил официальное заявление, в котором осудил нетерпимость и агрессию, «доминирующие в бразильском футболе». «Коринтианс» также заявили о готовности оказать Луану необходимую помощь и поддержку.