Винисиус 28 сентября даст показания по видеосвязи в связи с расистскими оскорблениями на матче с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус даст показания по делу о расизме осенью.

Напомним, вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии» во время матча Ла Лиги – его называли «обезьяной» и «дурнем». Полиция задержала троих подозреваемых, двое уже дали показания.

Сам футболист выступит перед судом в режиме видеоконференции 28 сентября. Он должен был дать показания еще 27 июня, но попросил перенести слушание из-за отпуска. 

Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом

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36 комментариев

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blaugrano
На любом стадионе Испании, кроме Бернабеу, ещё больше гнобить станут. Ему нигде легко не будет.
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Fma wozo
самый мерзкий подлый игрок
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Нефанатик
Ответ blaugrano
На любом стадионе Испании, кроме Бернабеу, ещё больше гнобить станут. Ему нигде легко не будет.
Его и на Бернабеу будут освистывать. Там даже таких легенд как Касильяс, Фигу, Карлоса, Рональдо, Бензема, Роналду и по моему даже Зидана освистывали, что говорить о какой то бразильской истеричке, который по значимости даже близко не стоит с этими легендам.
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Фут.Боль
Как кричать про расизм, так самый первый, а как показания давать,так у меня отпуск, перенесите слушания, подождите месяца 3.
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Uragan Boy
как же футбольный, мировой провокатор винисиус достал
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Очевидное невероятное
Ответ milya ololo
Комментарий удален модератором
винисиус с удовольствием согласился))))
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За Валенсию с 1999
Ответ nobrainnopain
Комментарий удален модератором
Фанаты Валенсии сказали только правду
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Fma wozo
кроме отвращения 🐵 больше ничего не вызывает
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За Валенсию с 1999
На плантацию к Валенсийским хозяевам
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Potomok Budulaya
было бы прикольно, если б его закрыли..
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Очевидное невероятное
Ответ Fma wozo
самый мерзкий подлый игрок
а ведь это правда, так и есть
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fussballer
"А ещё они называли меня червяком! Земляным червяком!"
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Uragan Boy
кунисиус должен возглавить комитет по защите прав 🐵
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А.Э.РАСИМ
Надо в суд позвать всех свидетелей.
То есть, стадион.
В противном случае картина будет не ясна.

Что касаеься Винисиуса, то ему доджны подсказать, что пора бы остановиться.
Он делает свою жизнь и игру в Испании невыносимой, то есть, делает ошибки.

Ад- вот что его будет ждать.
И ему придется все время быть в этой шкуре.
Но пусть поступает как хочет.
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kun.daniel
Я не слежу за судом, но процесс открытый, судя по всему. Вот будет потеха, когда/если подтвердят, что он их провоцировал. С современной трактовкой расизма всё так интересно. Слово по инерции создает страшное впечатление, а по факту людей наказывают за обзывательства...
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cektor
клоунада ))
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Манковский
А ничтожества спросили у Винисиуса ему удобней утром или после обеда?
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i love it
блин хороший игрок,очень талантлив,но тратит своё время на пустяки,слабая ментальность
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Мукунку хороший
На столе должны стоять фрукты.. из рода многолетних травянистых растений..
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Andrey Ashhabadskiy
его ещё больше будут ненавидеть!
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GuruFutbola
Какие игроки, такой и клуб 🤷🏻‍♂️
Одни нытики, тьфу
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Uragan Boy
Ответ Old Spenсеr
Винисисус пупсик и мечта любой женщины !
вы же так пошутили?
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Игорь Климов
Крайне неприятный игрок, во всех отношениях, особенно поведение.
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Vatikan
Плак плак
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