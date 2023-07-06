Винисиус 28 сентября даст показания по видеосвязи в связи с расистскими оскорблениями на матче с «Валенсией»

Винисиус даст показания по делу о расизме осенью.

Напомним, вингер « » подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии» во время матча – его называли «обезьяной» и «дурнем». Полиция задержала троих подозреваемых, двое уже дали показания.

Сам футболист выступит перед судом в режиме видеоконференции 28 сентября. Он должен был дать показания еще 27 июня, но попросил перенести слушание из-за отпуска.

Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом