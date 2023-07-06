Винисиус 28 сентября даст показания по видеосвязи в связи с расистскими оскорблениями на матче с «Валенсией»
Винисиус даст показания по делу о расизме осенью.
Напомним, вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии» во время матча Ла Лиги – его называли «обезьяной» и «дурнем». Полиция задержала троих подозреваемых, двое уже дали показания.
Сам футболист выступит перед судом в режиме видеоконференции 28 сентября. Он должен был дать показания еще 27 июня, но попросил перенести слушание из-за отпуска.
Полиции в Испании разрешили останавливать матчи в случае расизма, чтобы не допустить ситуаций как с Винисиусом
То есть, стадион.
В противном случае картина будет не ясна.
Что касаеься Винисиуса, то ему доджны подсказать, что пора бы остановиться.
Он делает свою жизнь и игру в Испании невыносимой, то есть, делает ошибки.
Ад- вот что его будет ждать.
И ему придется все время быть в этой шкуре.
Но пусть поступает как хочет.
Одни нытики, тьфу