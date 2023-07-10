«Несмотря на футбольное величие, у Яшина не было даже намека на звездную болезнь». Экс-игрок сборной СССР Дзодзуашвили о вратаре

Реваз Дзодзуашвили рассказал, что Лев Яшин не был подвержен «звездной болезни».

«Несмотря на футбольное величие, у не было даже намека на звездную болезнь. В перерыве между овертаймами четвертьфинала с Уругваем он несколько минут махал около меня полотенцем, чтобы я освежился. У меня даже осталась фотография.

На турнире [ЧМ-1970] к Яшину было огромное внимание – и не только со стороны болельщиков. В первый день, как мы заселились в гостиницу, у входа появилась машина, забитая экипировкой Adidas. Сборная тогда играла в [бутсах] Puma. За каждый матч в них нам давали по 300 долларов на каждого.

Для сравнения: за весь турнир федерация дала по 100 долларов, а за попадание в тройку обещала по 20 тысяч долларов», – сказал бывший футболист сборной по футболу, бронзовый призер Олимпиады-1972.