«Несмотря на футбольное величие, у Яшина не было даже намека на звездную болезнь». Экс-игрок сборной СССР Дзодзуашвили о вратаре

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин сборная СССР Реваз Дзодзуашвили Футбол

Реваз Дзодзуашвили рассказал, что Лев Яшин не был подвержен «звездной болезни».

«Несмотря на футбольное величие, у Яшина не было даже намека на звездную болезнь. В перерыве между овертаймами четвертьфинала с Уругваем он несколько минут махал около меня полотенцем, чтобы я освежился. У меня даже осталась фотография.

На турнире [ЧМ-1970] к Яшину было огромное внимание – и не только со стороны болельщиков. В первый день, как мы заселились в гостиницу, у входа появилась машина, забитая экипировкой Adidas. Сборная тогда играла в [бутсах] Puma. За каждый матч в них нам давали по 300 долларов на каждого.

Для сравнения: за весь турнир федерация дала по 100 долларов, а за попадание в тройку обещала по 20 тысяч долларов», – сказал бывший футболист сборной СССР по футболу, бронзовый призер Олимпиады-1972.

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2 комментария

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Black Phoenix
Во времена золотого СССР и пижонов как таковых, звездунов было намного меньше: во всех сферах было престижнее добросовестно работать, вкалывать и поддерживать хороший имидж во благо родины. Это уже в конце восьмидесятых, девяностые и нулевые охреневшие от свободы звёзды начали мнить себя чёрт знает кем в попытках повысить собственную значимость в глазах народа.
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Фарид Харисов
И это правильно. Человек шедеврально стоял в воротах, был примером для детей, отстаивал честь страны в матчах. За это он мог позволить себе немного больше простого человека.
Это справедливее, чем достигать статуса мультимиллионера и запускать ЧСВ в космос из-за невероятно полезного навыка ловли мячиков.
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