Вратарь «Крыльев» Фролов про 1:0 со «Спартаком»: «Счастлив на 0 из 10. Мне до Яшина как до Луны пешком»

Евгений Фролов заявил, что со «Спартаком» играть проще, чем с другими командами.

«Крылья Советов» благодаря победе (1:0) заняли 12-е место в таблице и сохранили место в Мир РПЛ. На 65-й минуте Фролов отбил пенальти в исполнении Квинси Промеса.

«Спартак» практически весь второй тайм после того, как пропустил, давил и жал. Мы сели в глубокую оборону, а это очень энергозатратно. У ребят реально сводило ноги, меня уже ноги не держали.

У «Спартака» были моменты, просто игроки немного суетились. Со «Спартаком» всегда сложно играть, но со «Спартаком», честно говоря, играть проще, чем, например, с «Факелом». Потому что «Спартак» – команда, которая и сама играет, и дает играть сопернику.

Я счастлив на 0 баллов по шкале от 0 до 10, потому что очень устал. Нет ни сил, ни эмоций. Не совсем доволен своей игрой, но главное – мы победили. Если бы нормально играл, не пришлось бы так выкладываться. Лев Иванович Яшин? Мне до него как отсюда до Луны пешком», – сказал голкипер «Крыльев».

Спас сезон сэйвом пенальти от Промеса, хотя два года не играл и был только мемом. Евгений Фролов – герой «Крыльев»!

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