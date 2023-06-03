Вратарь «Крыльев» Фролов про 1:0 со «Спартаком»: «Счастлив на 0 из 10. Мне до Яшина как до Луны пешком»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Лев Яшин Евгений Фролов Футбол

Евгений Фролов заявил, что со «Спартаком» играть проще, чем с другими командами.

«Крылья Советов» благодаря победе (1:0) заняли 12-е место в таблице и сохранили место в Мир РПЛ. На 65-й минуте Фролов отбил пенальти в исполнении Квинси Промеса.

«Спартак» практически весь второй тайм после того, как пропустил, давил и жал. Мы сели в глубокую оборону, а это очень энергозатратно. У ребят реально сводило ноги, меня уже ноги не держали.

У «Спартака» были моменты, просто игроки немного суетились. Со «Спартаком» всегда сложно играть, но со «Спартаком», честно говоря, играть проще, чем, например, с «Факелом». Потому что «Спартак» – команда, которая и сама играет, и дает играть сопернику.

Я счастлив на 0 баллов по шкале от 0 до 10, потому что очень устал. Нет ни сил, ни эмоций. Не совсем доволен своей игрой, но главное – мы победили. Если бы нормально играл, не пришлось бы так выкладываться. Лев Иванович Яшин? Мне до него как отсюда до Луны пешком», – сказал голкипер «Крыльев».

Спас сезон сэйвом пенальти от Промеса, хотя два года не играл и был только мемом. Евгений Фролов – герой «Крыльев»!

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3 комментария

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jeezy91
Ответ Ебздрогыч
Журналист спросил у Фролова о сравнении с Яшиным? Что курит этот журналист?
Погугли три слова: Сахалин, Фролов, Яшин
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Журналист спросил у Фролова о сравнении с Яшиным? Что курит этот журналист?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
В этой игре был хорош.Как говорят про вратаря - выручил, реально выручил
+2
0
+2
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