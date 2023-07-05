«Краснодар» предлагал 3+1 млн евро за защитника «Велес Сарсфилд» Ортегу – аргентинцы отказали. Игроком интересовался клуб из Бельгии

Теги премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Сборная Аргентины по футболу Велес Сарсфилд возможные трансферы Краснодар Франсиско Ортега Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Краснодар» пытался подписать защитника «Велес Сарсфилд» Франсиско Ортегу.

По информации «СЭ», «Краснодар» предлагал за 24-летнего защитника 3 миллиона евро и еще 1 млн евро в качестве бонусов. Аргентинский клуб не принял предложение.

Сообщается, что к Ортеге проявляет интерес один из клубов Бельгии.

В этом сезоне Франсиско Ортега провел в составе «Велес Сарсфилд» 21 матч. Его подробная статистика доступна здесь.

4 комментария

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Саша Соболев
Комментарий удален пользователем
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Константин Эсперов
Ждём минимум одного левого защитника и одного правого нападающего .
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Faust Doc
Ну хоть какие то новости, а то я уж думал в связи с последними печальными новостями что Краснодар решил не обновляться...
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sebastian1410
Ответ Саша Соболев
Комментарий удален пользователем
он левый защитник. замена Рамиресу, который хочет покинуть Краснодар
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Саша Соболев
Ответ Константин Эсперов
Ждём минимум одного левого защитника и одного правого нападающего .
Краснодару цз нужен а не лз,
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