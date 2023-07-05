«Краснодар» предлагал 3+1 млн евро за защитника «Велес Сарсфилд» Ортегу – аргентинцы отказали. Игроком интересовался клуб из Бельгии

«Краснодар» пытался подписать защитника «Велес Сарсфилд» Франсиско Ортегу.

По информации « », « » предлагал за 24-летнего защитника 3 миллиона евро и еще 1 млн евро в качестве бонусов. Аргентинский клуб не принял предложение.

Сообщается, что к Ортеге проявляет интерес один из клубов Бельгии.

В этом сезоне провел в составе « » 21 матч. Его подробная статистика доступна здесь.