«Краснодар» предлагал 3+1 млн евро за защитника «Велес Сарсфилд» Ортегу – аргентинцы отказали. Игроком интересовался клуб из Бельгии
«Краснодар» пытался подписать защитника «Велес Сарсфилд» Франсиско Ортегу.
По информации «СЭ», «Краснодар» предлагал за 24-летнего защитника 3 миллиона евро и еще 1 млн евро в качестве бонусов. Аргентинский клуб не принял предложение.
Сообщается, что к Ортеге проявляет интерес один из клубов Бельгии.
В этом сезоне Франсиско Ортега провел в составе «Велес Сарсфилд» 21 матч. Его подробная статистика доступна здесь.
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