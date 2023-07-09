Бэйл о Роналду и Бензема: «Перешел в «Реал» ради игры с ними. Это была прекрасная возможность»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Гарет Бэйл заявил, что присоединился к «Реалу» из-за Криштиану Роналду и Карима Бензема.

«Это и стало причиной перехода, я хотел играть с этими двумя футболистами, а также с остальными: Модричем, Хаби Алонсо. Потом и Тони Кроос перешел.

Я чувствовал, что перейти в клуб с такими восхитительными игроками – это прекрасная возможность», – сказал бывший вингер мадридцев в интервью The Times.

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12 комментариев

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JENNINGS
Ответ Зелёный гопник
Кто помнит связку BBC ?😌
Великое трио! Любо-дорого было наблюдать за их футболом! Матч с «Шальке» в 1/8 финала - по дублю кажый! 4 Кубка ЛЧ! Песня, а не связка!
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Jovana Jovičić
Лукавит. Бензема до ухода Роналду всегда находился в некоторой зоне риска, сколько помню, всегда выбирали кого выпереть из Реала - его или Игуаина. Если бы Зидан не был кабилом, то ещё неизвестно как бы сложилась карьера Карима.
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Зелёный гопник
Кто помнит связку BBC ?😌
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войд
BBC уничтожала все живое
Хорошее было время)
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Cearvm
Что-то я очень сомневаюсь, что Бэйл в 2013 хотел играть с Бензема. Как раз после сезона с 11 голами в лиге, когда над французом еще частенько угарали)
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Санжар Союз
Ответ Этот Райола хочет денег
На этой неделе неблагоприятная погода для гольфа? Что то парень в воспоминания ударился
Просто спортс решил как обычно одно интервью разделить на десятки
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Санжар Союз
Ответ Jovana Jovičić
Лукавит. Бензема до ухода Роналду всегда находился в некоторой зоне риска, сколько помню, всегда выбирали кого выпереть из Реала - его или Игуаина. Если бы Зидан не был кабилом, то ещё неизвестно как бы сложилась карьера Карима.
Причем тут Бензема?
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Jovana Jovičić
Ответ ZA.RMA
Бенз как раз таки никогда по «настоящему» не находился в зоне риска: при любом тренере(первое время Моур, и то мы знаем чем закончились) - был первым в основе.. Даже когда был праймовый(относительно нынешнего) Мората, которые с выхода на замену забивал больше - выбирали Бензема.
Праймовый Мората - это что-то на языке картавого Ника? Абсолютно никчемный и переоцененный игрок, который за всю карьеру выдал от силы полтора сезона, и то, в Италии.
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Ненастоящий Рияд Марез
Ответ Санжар Союз
Причем тут Бензема?
Ну, я не знаю, может Бэйл просто хотел показать всем, что ему было важно играть не только с Роналду, но и с другими талантливыми игроками в команде. Бензема, безусловно, является ключевым форвардом "Реала" и важным звеном в их стратегии игры. Конечно, каждый игрок имеет свои предпочтения и цели, а для Бэйла возможность сыграть с такими великими игроками, безусловно, была великой честью и привлекательным фактором для его перехода в "Реал". Но это только мои мысли, как фанату, и может быть, у него были и другие причины для этого выбора. Что ты думаешь на этот счет? 🤔
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