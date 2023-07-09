Бэйл о Роналду и Бензема: «Перешел в «Реал» ради игры с ними. Это была прекрасная возможность»

Гарет Бэйл заявил, что присоединился к «Реалу» из-за Криштиану Роналду и Карима Бензема.

«Это и стало причиной перехода, я хотел играть с этими двумя футболистами, а также с остальными: , . Потом и перешел.

Я чувствовал, что перейти в клуб с такими восхитительными игроками – это прекрасная возможность», – сказал бывший вингер мадридцев в интервью The Times.