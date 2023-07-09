Бэйл о завершении карьеры в 33: «Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего. Хотел уделять больше времени семье – дети растут так быстро»
Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в 33 года.
«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной Уэльса, я также хочу дать шанс следующему поколению. Надеюсь, что я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что происходит в раздевалке.
Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – сказал экс-форвард «Реала» и сборной Уэльса в интервью The Times.
Бэйл о «Реале»: «Меня подписали как галактико, а я хотел жить тихо. Возможно, поэтому меня и атаковали медиа. Я не знал, как справляться с давлением»
Кто бы мог вообще подумать, что у простого валийского парня однажды будет столько же Кубков Чемпионов, сколько у Барсы, Арсенала, Тотенхэма и ПСЖ вместе взятых..
После этого, сложно найти желание снова играть в футбол
Никаких вопросов, заработал на жизнь-получай кайф!