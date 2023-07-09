Бэйл о завершении карьеры в 33: «Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего. Хотел уделять больше времени семье – дети растут так быстро»

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл Футбол

Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в 33 года.

«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной Уэльса, я также хочу дать шанс следующему поколению. Надеюсь, что я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что происходит в раздевалке.

Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – сказал экс-форвард «Реала» и сборной Уэльса в интервью The Times.

Бэйл о «Реале»: «Меня подписали как галактико, а я хотел жить тихо. Возможно, поэтому меня и атаковали медиа. Я не знал, как справляться с давлением»

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12 комментариев

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dr. cage
Прекрасно понимаю Бэйла..
Кто бы мог вообще подумать, что у простого валийского парня однажды будет столько же Кубков Чемпионов, сколько у Барсы, Арсенала, Тотенхэма и ПСЖ вместе взятых..

После этого, сложно найти желание снова играть в футбол
+19
-6
+13
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Max Zhomkov
денег заработано достаточно много что бы безбедно жить до самой старости всем родственникам и семье.
+6
0
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Pushkin_CR7
Уважаем выбор каждого. Он не для нас играл, а занимался любимым делом, действительно, достиг всего, забивал в финалах ЛЧ, а не просто значился в заявках. Выжимал максимум из себя ради сборной.
Никаких вопросов, заработал на жизнь-получай кайф!
+6
0
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savik-A.M.
Ответ dr. cage
Прекрасно понимаю Бэйла.. Кто бы мог вообще подумать, что у простого валийского парня однажды будет столько же Кубков Чемпионов, сколько у Барсы, Арсенала, Тотенхэма и ПСЖ вместе взятых.. После этого, сложно найти желание снова играть в футбол
у моей районной команды из Беларуской третьей лиги столько же лиг чемпионов как и у Арсенала , ПСЖ и Тотхэма
+5
-1
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Jeicob Harlon
Бэйл спасибо тебе!,И за твои важные голы в финалах
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rigobersong
А помните как футбол ликс разоьлачил трансфер Бэйла:) За него заплатили 101 миллион, но сумму в прессу кинули меньше, что бы роналду был самым дорогим игроком мира:) До сих пор конечно поражают комплексы португальского пешехода:) А Бэйл красавчик, вскегда в важные моменты включался, а гол в финале ЛЧ через себя возможно лучший вообще в истории финалов ЛЧ:))
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a2wai
Но в Лучшей Лиге Мира он в итоге так и не поиграл. А жаль, в ФНЛ его очень ждали.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ savik-A.M.
у моей районной команды из Беларуской третьей лиги столько же лиг чемпионов как и у Арсенала , ПСЖ и Тотхэма
Да и у тебя самого тоже)
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