Бэйл о завершении карьеры в 33: «Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего. Хотел уделять больше времени семье – дети растут так быстро»

Гарет Бэйл объяснил, почему завершил карьеру в 33 года.

«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной , я также хочу дать шанс следующему поколению. Надеюсь, что я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что происходит в раздевалке.

Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – сказал экс-форвард « » и сборной Уэльса в интервью The Times.

Бэйл о «Реале»: «Меня подписали как галактико, а я хотел жить тихо. Возможно, поэтому меня и атаковали медиа. Я не знал, как справляться с давлением»