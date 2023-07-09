Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и в «ПСЖ» не пойдет. Парижане с ним пока не связывались

Усман Дембеле не планирует покидать «Барселону» этим летом.

Ранее сообщалось, что подписать вингера может « ». По сведениям Marca, французу звонков из парижской команды не поступало.

Более того, 25-летний футболист не собирается уходить из «блауграны» и всем доволен. Его семью все в Барселоне устраивает. Дембеле предпочел бы продлить контракт с «Барселоной».

В Ла Лиге в прошлом сезоне провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.