Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и в «ПСЖ» не пойдет. Парижане с ним пока не связывались
Усман Дембеле не планирует покидать «Барселону» этим летом.
Ранее сообщалось, что подписать вингера может «ПСЖ». По сведениям Marca, французу звонков из парижской команды не поступало.
Более того, 25-летний футболист не собирается уходить из «блауграны» и всем доволен. Его семью все в Барселоне устраивает. Дембеле предпочел бы продлить контракт с «Барселоной».
В Ла Лиге в прошлом сезоне Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Типа, получил травму и тебе перестали платить , или резко урезали зп. Так Вы себе это представляете?