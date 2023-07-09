Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и в «ПСЖ» не пойдет. Парижане с ним пока не связывались

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле не планирует покидать «Барселону» этим летом.

Ранее сообщалось, что подписать вингера может «ПСЖ». По сведениям Marca, французу звонков из парижской команды не поступало.

Более того, 25-летний футболист не собирается уходить из «блауграны» и всем доволен. Его семью все в Барселоне устраивает. Дембеле предпочел бы продлить контракт с «Барселоной».

В Ла Лиге в прошлом сезоне Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Premiera
Ответ войд
Конечно хочет остаться Можно и дальше доить кабинет при этом играя 2-3 месяца за сезон)
Вы кабинетом ошиблись! Вам во второй. Он внизу, сразу за туалетом дверь белая со сливочным оттенком, но с чёрной ручкой. Кричите громко, а то там не слышат. И знаете, там специалисты такие..... Ну с Манией величия что ли........
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Леван Мкртчян
Ответ Этот Райола хочет денег
Так понятно, пару месяцев в году работаешь, з/плату получаешь за весь год, никто не требует уменьшить выплаты, опять же, отличный климат, море, солнце.
А если убрать "климат,море, солнце", то в других клубах как-то по-другому все происходит?
Типа, получил травму и тебе перестали платить , или резко урезали зп. Так Вы себе это представляете?
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BZB
Кажется Дембеле нашел своего тренера.
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NartApsua
Забрали бы уже его.
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Premiera
Вы кабинетом ошиблись! Вам во второй. Он внизу, сразу за туалетом дверь белая со сливочным оттенком, но с чёрной ручкой. Кричите громко, а то там не слышат. И знаете, там специалисты такие..... Ну с Манией величия что ли........
+1
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0
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Ответ Этот Райола хочет денег
Так понятно, пару месяцев в году работаешь, з/плату получаешь за весь год, никто не требует уменьшить выплаты, опять же, отличный климат, море, солнце.
Так там то же самое) Можно лечить травмы на лазурном берегу, можно в Барселоне, можно в Бразилии.
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Tristan...
Ответ войд
Конечно хочет остаться Можно и дальше доить кабинет при этом играя 2-3 месяца за сезон)
Хоть какая то польза. Не то что наш бельгийский кабанчик, который по его же словам отдыхал последние 3-4 года...
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