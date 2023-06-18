Дембеле о будущем: «Барса» хочет продлить меня до 2027-го. Я счастлив в команде, контактов с «ПСЖ» не было и нет»
Усман Дембеле рассказал, что может продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года.
– Вы ведете переговоры о продлении контракта. Хотите остаться в «Барселоне»?
– Да, все хорошо. «Барселона» хочет продлить меня до 2027 года, мой представитель будет общаться с руководством. Я счастлив в команде, здесь, в Барселоне, я как дома. Посмотрим, что будет дальше.
– Многие связывали вас с «ПСЖ»…
– Не знаю, почему так много разговоров про «ПСЖ». Должно быть, из-за того, что я француз, но у меня не было и нет контактов с «ПСЖ», – сказал вингер «Барселоны».
Действующий контракт 26-летнего игрока с каталонцами рассчитан до июня 2024 года.
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