Дембеле о будущем: «Барса» хочет продлить меня до 2027-го. Я счастлив в команде, контактов с «ПСЖ» не было и нет»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле рассказал, что может продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года.

– Вы ведете переговоры о продлении контракта. Хотите остаться в «Барселоне»?

– Да, все хорошо. «Барселона» хочет продлить меня до 2027 года, мой представитель будет общаться с руководством. Я счастлив в команде, здесь, в Барселоне, я как дома. Посмотрим, что будет дальше.

– Многие связывали вас с «ПСЖ»…

– Не знаю, почему так много разговоров про «ПСЖ». Должно быть, из-за того, что я француз, но у меня не было и нет контактов с «ПСЖ», – сказал вингер «Барселоны».

Действующий контракт 26-летнего игрока с каталонцами рассчитан до июня 2024 года.

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10 комментариев

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Denis2403
Многие сменили мнение о дембеле после этого сезона, и я по настоящему рад этому, ведь этот трансфер можно вычеркнуть из неудачных переходов
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Товарищ Бразаускас
травм бы поменьше, а так-то игрок шикарный. Дриблинг, скорость, все при нем.
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GuruFutbola
Будущая легенда, ждем лч
Звание проваленного трансфера сейчас вспоминается со смехом на фоне вскяких мудриков и чумени за ту же сумму)
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Крыс Пол
В итоге 10 лет в клубе проведет. Можно сказать, что уже живая легенда клуба, не хватает только медали ЛЧ.
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NartApsua
Ответ Denis2403
Многие сменили мнение о дембеле после этого сезона, и я по настоящему рад этому, ведь этот трансфер можно вычеркнуть из неудачных переходов
А за что этот трансфер можно сменить из неудачных переходов? Да, хорошо провел первую половину сезона. Но затем получил очередную травму и дежурно пропустил концовку. В этом плане у француза никаких изменений.
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Reims Start 2023
Ответ HI MARS
Разведёт барсу на жирный контракт(
Наоборот сбивает и будет получать меньше, чем сейчас, вам бы лишь бы нагадить ради + -
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Товарищ Бразаускас
Ответ GuruFutbola
Будущая легенда, ждем лч Звание проваленного трансфера сейчас вспоминается со смехом на фоне вскяких мудриков и чумени за ту же сумму)
Чуамени да, а вот Беллингема, боюсь, они по делу взяли. Ну да и ладно, Барсе нужен сильный Реал)
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Born is the King
Ответ GuruFutbola
Будущая легенда, ждем лч Звание проваленного трансфера сейчас вспоминается со смехом на фоне вскяких мудриков и чумени за ту же сумму)
Дембеле 150 млн, Мудрик 70 млн
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