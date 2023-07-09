«Лейпциг» предложит 30 млн евро за 20-летнего защитника «Лиона» Лукеба

Теги Лион бундеслига Германия сборная Франции U-21 лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Кастелло Лукеба деньги Футбол

«РБ Лейпциг» близок к подписанию защитника «Лиона» Кастелло Лукеба.

По информации Goal, ожидается, что «Лейпциг» и «Лион» договорятся о трансфере 20-летнего защитника сборной Франции U21 за сумму более 30 миллионов евро с учетом бонусов. Первоначальное предложение немецкого клуба составило чуть менее 25 млн евро. Отмечается, что официального предложения по трансферу Лукеба на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на замену Лукеба «Лион» может подписать Самюэля Умтити, который расторг соглашение с «Барселоной» .

В прошедшем сезоне Лиги 1 Лукеба провел в составе «Лиона» 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика 20-летнего защитника доступна здесь.

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1 комментарий

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Чёрный тюльпан
Потом минимум x2 с него снимут при продаже, если вообще не x3-4 с учётом роста цен.
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