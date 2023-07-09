«Лейпциг» предложит 30 млн евро за 20-летнего защитника «Лиона» Лукеба

«РБ Лейпциг» близок к подписанию защитника «Лиона» Кастелло Лукеба.

По информации Goal, ожидается, что « » и « » договорятся о трансфере 20-летнего защитника сборной Франции U21 за сумму более 30 миллионов евро с учетом бонусов. Первоначальное предложение немецкого клуба составило чуть менее 25 млн евро. Отмечается, что официального предложения по трансферу на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на замену Лукеба «Лион» может подписать Самюэля Умтити, который расторг соглашение с «Барселоной» .

В прошедшем сезоне Лиги 1 Лукеба провел в составе «Лиона» 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика 20-летнего защитника доступна здесь.