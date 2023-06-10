«Ливерпуль» контактировал с агентами Павара. Защитник «Баварии» интересен «Челси», «Барсе», «Интеру» и «Милану»
«Ливерпуль» связался с агентами Бенжамена Павара.
Английский клуб интересуется защитником «Баварии» и обсуждает трансфер с его агентами. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.
«Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. «Ливерпуль» сейчас является одним из возможных кандидатов.
Ранее уже было известно об интересе «Челси» и «Барселоны», а также итальянских «Милана» и «Интера», – написал Фальк в своей колонке.
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