«Ливерпуль» контактировал с агентами Павара. Защитник «Баварии» интересен «Челси», «Барсе», «Интеру» и «Милану»

Теги Бавария Интер Милан Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига агенты Бенжамен Павар Футбол

«Ливерпуль» связался с агентами Бенжамена Павара.

Английский клуб интересуется защитником «Баварии» и обсуждает трансфер с его агентами. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк. 

«Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. «Ливерпуль» сейчас является одним из возможных кандидатов. 

Ранее уже было известно об интересе «Челси» и «Барселоны», а также итальянских «Милана» и «Интера», – написал Фальк в своей колонке. 

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3 комментария

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Los Galácticos
Павар станет топовым усилением для любого клуба, универсальный защитник. В Ливерпуле Клопп может дать ему возможность играть в центре как Павар этого хочет.
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DolJun
где бесплатные агенты - там крутится автобусник чави))
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Милан37
Павар играет справа на фланге ?
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