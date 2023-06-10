«Ливерпуль» контактировал с агентами Павара. Защитник «Баварии» интересен «Челси», «Барсе», «Интеру» и «Милану»

«Ливерпуль» связался с агентами Бенжамена Павара.

Английский клуб интересуется защитником «Баварии» и обсуждает трансфер с его агентами. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

« проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. « » сейчас является одним из возможных кандидатов.

Ранее уже было известно об интересе « » и «Барселоны», а также итальянских « » и « », – написал Фальк в своей колонке.