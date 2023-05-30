Павар хочет уйти из «Баварии» летом. Его контракт действует до 2024-го

Теги Бавария бундеслига Германия Бенжамен Павар Чемпионат.com Футбол

Бенжамен Павар хочет покинуть «Баварию».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, защитник хочет уйти из мюнхенского клуба этим летом и не намерен продлевать контракт, действующий до 2024 года. Игрок уже проинформировал клуб о своем решении. 

Ранее сообщалось, что 27-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер». 

Подробную статистику Павара можно найти здесь

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Добротный правый защитник, не более, у которого только один хайлайт за всю карьеру - гол Аргентине. Ничего Бавария не потеряет.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кадира
Ответ Артем Павлович
Не остаться бы Баварии у разбитого корыта🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Найдут замену
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bavarec-Art
Не самая большая потеря. Страшно только за Киммиха, Мусиалу и Дэвиса.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Barca_mania
Из Баварии все уходят как из тонущего корабля
который не забывает своего клиента регулярно прихлопнуть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Вот про Павара точно уже года три пишут что хочет уйти😃 когда нибудь это случится все таки) Станишич и Мазрауи неплохо закрывают позицию пз, правда Павар и цз может сыграть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Павлович
Не остаться бы Баварии у разбитого корыта🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
а кто готовить будет вместо него?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Если уйдет в Реал, окажется что хороший игрок)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
пока у руля клуба хенесс ничего хорошего не ждет баварию, и дело тут было не в хасане и кане , и их на должности хенесс назначал кстати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
В Боруссию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Беги Павар беги.давно перерос бундселигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ Barca_mania
Хорошо же
На твоем месте я бы так не радовался, Барселоне это не поможет, хоть одноногих выпусти
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
Ответ Barca_mania
Хорошо же
обижаться не хорошо,на обиженных воду возят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry_Bayern18
Ответ Bavarec-Art
Не самая большая потеря. Страшно только за Киммиха, Мусиалу и Дэвиса.
Как то другие топ клубы активизировались по этим трем бриллиантам, хм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий