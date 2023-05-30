Павар хочет уйти из «Баварии» летом. Его контракт действует до 2024-го
Бенжамен Павар хочет покинуть «Баварию».
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, защитник хочет уйти из мюнхенского клуба этим летом и не намерен продлевать контракт, действующий до 2024 года. Игрок уже проинформировал клуб о своем решении.
Ранее сообщалось, что 27-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер».
Подробную статистику Павара можно найти здесь.
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