Павар хочет уйти из «Баварии» летом. Его контракт действует до 2024-го

Бенжамен Павар хочет покинуть «Баварию».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, защитник хочет уйти из мюнхенского клуба этим летом и не намерен продлевать контракт, действующий до 2024 года. Игрок уже проинформировал клуб о своем решении.

Ранее сообщалось, что 27-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Интер».

Подробную статистику можно найти здесь.

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