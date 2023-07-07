Гризманн взял в «Атлетико» 7-й номер Феликса. Антуан играл под ним до ухода в «Барсу»
Антуан Гризманн взял 7-й номер в «Атлетико», под которым 5 сезонов играл Жоау Феликс.
Пресс-служба мадридского клуба выложила видеопрезентацию нового номера французского нападающего.
Гризманн почти всю карьеру играл под седьмым номером – четыре сезона в «Реал Сосьедад», пять сезонов в «Атлетико» до ухода в «Барселону». Первый сезон в каталонском клубе Антуан провел под 17-м номером, а потом вернулся к 7-му – под ним в «Барсе» он провел два сезона.
После ухода Гризманна в «Барселону» 7-й номер в «Атлетико» получил Жоау Феликс. Он принадлежал португальцу на протяжении пяти сезонов, но теперь Антуан, который провел два предыдущих сезона за «рохибланкос» под восьмеркой, вернул себе привычный номер.
Под каким номером Феликс будет выступать за «Атлетико», неизвестно.
Скриншот: twitter.com/atletienglish
Барса ведь тоже умудрилась вылететь из 4 еврокубков за 2 сезона 😁
Суперкубок Испании - 2014
Лига Европы - 2017/18
Суперкубок УЕФА - 2018
Финал ЛЧ не трофей, тем не менее 👍 достижение
А что феликс сделал для Атлетико? Ничего.
Вот это и называется "отношение".
В Барселоне, даже несмотря на то, что у Гризи объективно не получилось и он провёл там всего 2 сезона, к нему относились гораздо уважительнее.