Гризманн взял в «Атлетико» 7-й номер Феликса. Антуан играл под ним до ухода в «Барсу»

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн игровая форма Жоау Феликс Футбол

Антуан Гризманн взял 7-й номер в «Атлетико», под которым 5 сезонов играл Жоау Феликс.

Пресс-служба мадридского клуба выложила видеопрезентацию нового номера французского нападающего.

Гризманн почти всю карьеру играл под седьмым номером – четыре сезона в «Реал Сосьедад», пять сезонов в «Атлетико» до ухода в «Барселону». Первый сезон в каталонском клубе Антуан провел под 17-м номером, а потом вернулся к 7-му – под ним в «Барсе» он провел два сезона.

После ухода Гризманна в «Барселону» 7-й номер в «Атлетико» получил Жоау Феликс. Он принадлежал португальцу на протяжении пяти сезонов, но теперь Антуан, который провел два предыдущих сезона за «рохибланкос» под восьмеркой, вернул себе привычный номер.

Под каким номером Феликс будет выступать за «Атлетико», неизвестно.

Скриншот: twitter.com/atletienglish

25 комментариев

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BZB
Забрал свое.
+18
-4
+14
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JENNINGS
Ответ Direct free kick
Скорее бы он уже помог выиграть клубу хоть какую-нибудь посудину
У Гризманна в «Атлетико» нет трофеев?
+4
0
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Direct free kick
примерно 1 и то следствие договорняков с азербийджанским клубом (вылет из ЛЧ в ЛЕ)
Это про Барсу? )

Барса ведь тоже умудрилась вылететь из 4 еврокубков за 2 сезона 😁
+5
-2
+3
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Очевидное невероятное
Ответ BZB
Забрал свое.
свое право на работу
+4
-1
+3
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deutschmann 73
Ответ Direct free kick
примерно 1 и то следствие договорняков с азербийджанским клубом (вылет из ЛЧ в ЛЕ)
👏🤣Верх идиотизма!!!
+3
-1
+2
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JENNINGS
Ответ Direct free kick
примерно 1 и то следствие договорняков с азербийджанским клубом (вылет из ЛЧ в ЛЕ)
Ну как один…
Суперкубок Испании - 2014
Лига Европы - 2017/18
Суперкубок УЕФА - 2018
Финал ЛЧ не трофей, тем не менее 👍 достижение
+2
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cektor
это его дом
+3
-2
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Direct free kick
Скорее бы он уже помог выиграть клубу хоть какую-нибудь посудину
+6
-6
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Shadow1882
Ну и Сауль должен вернуть 8 тогда
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corazón blanco
Ответ Daniil Kotov
Должно быть Феликс уходит летом. В противном случае обстановка в раздевалке странной будет
Что странного? Гризманн один из лучших игроков Атлетико в 21 веке, да он ушел в Барселону, но после возвращения своей игрой он искупил полностью свою ошибку и сменил гнев болельщиков на милость. Лидер команды, абсолютно правильное решение. Феликс же не хотел возвращаться из Челси и желает покинуть команду.
+1
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Direct free kick
Ответ JENNINGS
Какая разница, кто в игре забил первый, а кто второй? Трофей есть? Есть. Точка
Такой подход применим к какому-нибудь Владимиру Бутту или Самуэлю Да Ла Боне. К игрокам с запросами на супертоп требования выше
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adminS.ru
Ответ JENNINGS
У Гризманна в «Атлетико» нет трофеев?
Нету,чемпионство было в первый же сезон как он ушел бабселону
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songbilong
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Атлетико ещё аукнется шантаж Барселоны с заменами Антуана и давлением через медиа, чтобы не платить за него законно требуемые деньги. Карма не спит. А Гризманну стоило бы задуматься о том, как его ценит руководство АТМ, если на его полноценный выкуп зажали каких-то 10 миллионов (притом, что всё равно бы в итоге остались в плюсе), а за сверкнувшего портка не моргнув выложили 100+ лямов.
зажали за футболиста которому уже 30, а заплатили 100+ за перспективного футболиста моложе 20
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ songbilong
зажали за футболиста которому уже 30, а заплатили 100+ за перспективного футболиста моложе 20
То есть отнеслись, как к вещи на Авито. Наплевали на заслуги в становлении Атлетико (как раз с его приходом Атлетико начал драть Реал в Кубке, Суперкубке УЕФА, Ла Лиге) и на вклад в игру команды здесь и сейчас (колоссальный).
А что феликс сделал для Атлетико? Ничего.
Вот это и называется "отношение".

В Барселоне, даже несмотря на то, что у Гризи объективно не получилось и он провёл там всего 2 сезона, к нему относились гораздо уважительнее.
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songbilong
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
То есть отнеслись, как к вещи на Авито. Наплевали на заслуги в становлении Атлетико (как раз с его приходом Атлетико начал драть Реал в Кубке, Суперкубке УЕФА, Ла Лиге) и на вклад в игру команды здесь и сейчас (колоссальный). А что феликс сделал для Атлетико? Ничего. Вот это и называется "отношение". В Барселоне, даже несмотря на то, что у Гризи объективно не получилось и он провёл там всего 2 сезона, к нему относились гораздо уважительнее.
футбол испортился и превратился в бизнес, плевать на прежние заслуги, стоит только вспомнить, что они сделали с Роналду...
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