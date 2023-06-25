«Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Астон Вилле» интересен Менье. «Боруссия» отпустит его за 3 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Интер Милан Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тома Менье Футбол

«Ювентус» и другие топ-клубы Италии интересуются Тома Менье.

По данным Bild, на 31-летнего защитника помимо туринцев претендуют «Милан» и «Интер». Также его хотела бы подписать «Астон Вилла».

«Боруссия» готова продать бельгийца за 3 млн евро. Столь низкая цена связана с высокой зарплатой и истекающим через год контрактом Менье.

В Бундеслиге-2022/23 футболист провел 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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КЕТЧУПОЛИТАНО
Слишком молод для Маротты
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Андрюха с района
У Интера все норм с защитой уже) Хз, зачем клубу этот бельгиец)
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Anar Ali
Ну Милану и Интеру с огромной личкой он точно не нужен, да и место в основе у Калабрии и Дюмфренса трудно будет зажать. А вот Юве с уходом Куадрадо он в самый раз. Но там ещё и вопрос с лиской надо решить
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robbaggio
Интер точно решил продать не только Думфриса, но и Димарко. Иначе не понимаю, зачем к Аспиликуэтте ещё и Менье. Так им ещё и 65 лет на двоих. Для вертикального футбола Интера прошедшего сезона точно не годятся, слишком медленные
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