«Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Астон Вилле» интересен Менье. «Боруссия» отпустит его за 3 млн евро

«Ювентус» и другие топ-клубы Италии интересуются Тома Менье.

По данным Bild, на 31-летнего защитника помимо туринцев претендуют « » и « ». Также его хотела бы подписать « ».

« » готова продать бельгийца за 3 млн евро. Столь низкая цена связана с высокой зарплатой и истекающим через год контрактом .

В Бундеслиге-2022/23 футболист провел 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.