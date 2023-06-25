«Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Астон Вилле» интересен Менье. «Боруссия» отпустит его за 3 млн евро
«Ювентус» и другие топ-клубы Италии интересуются Тома Менье.
По данным Bild, на 31-летнего защитника помимо туринцев претендуют «Милан» и «Интер». Также его хотела бы подписать «Астон Вилла».
«Боруссия» готова продать бельгийца за 3 млн евро. Столь низкая цена связана с высокой зарплатой и истекающим через год контрактом Менье.
В Бундеслиге-2022/23 футболист провел 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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