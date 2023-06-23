Мукоко и Нганкам столкнулись с расизмом после не забитых на Евро-2023 пенальти: «Если побеждаем – мы немцы, проигрываем – появляются сообщения про обезьян»

Юссуфа Мукоко и Жессик Нганкам столкнулись с расизмом после матча молодежного Евро.

Форвард, представляющий «Боруссию» , не реализовал пенальти на 3-й минуте игры с Израилем, нападающий из «Герты» – на 80-й. Матч завершился вничью – 1:1.

После игры футболисты столкнулись с оскорбительными комментариями в соцсетях, сообщает Sport1.

«Если мы побеждаем – мы немцы. Если мы проигрываем – появляются эти сообщения про обезьян. В футболе такому не место, это отвратительно и больно.

Мы все одинаковые, мы все одной крови, какой в этом смысл? Мы просто парни, играющие в футбол», – заявил .

«Боруссия» и главный тренер сборной Германии U21 Антонио ди Сальво выразили поддержку обоим игрокам, а спортивный директор национальной команды Панайотис Хациалексио объявил, что футбольный союз (DFB) постарается привлечь виновных к уголовной ответственности.

Футбольные власти Германии тоже выступили с заявлением: «Тем, кто вчера после матча писал дискриминационные, оскорбительные и бесчеловечные комментарии в адрес отдельных игроков, мы хотим сказать: вы нам отвратительны, вы не фанаты, вы нам не нужны».