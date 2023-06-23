Мукоко и Нганкам столкнулись с расизмом после не забитых на Евро-2023 пенальти: «Если побеждаем – мы немцы, проигрываем – появляются сообщения про обезьян»

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Юссуфа Мукоко и Жессик Нганкам столкнулись с расизмом после матча молодежного Евро.

Форвард, представляющий «Боруссию» Дортмунд, не реализовал пенальти на 3-й минуте игры с Израилем, нападающий из «Герты» – на 80-й. Матч завершился вничью – 1:1.

После игры футболисты столкнулись с оскорбительными комментариями в соцсетях, сообщает Sport1.

«Если мы побеждаем – мы немцы. Если мы проигрываем – появляются эти сообщения про обезьян. В футболе такому не место, это отвратительно и больно.

Мы все одинаковые, мы все одной крови, какой в этом смысл? Мы просто парни, играющие в футбол», – заявил Мукоко.

«Боруссия» и главный тренер сборной Германии U21 Антонио ди Сальво выразили поддержку обоим игрокам, а спортивный директор национальной команды Панайотис Хациалексио объявил, что Немецкий футбольный союз (DFB) постарается привлечь виновных к уголовной ответственности.

Футбольные власти Германии тоже выступили с заявлением: «Тем, кто вчера после матча писал дискриминационные, оскорбительные и бесчеловечные комментарии в адрес отдельных игроков, мы хотим сказать: вы нам отвратительны, вы не фанаты, вы нам не нужны».

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48 комментариев

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S.A.N.
директор Панайотис Хациалексио
тренер Антонио ди Сальво
игроки Мукоко и Нганкам
Германия, ты ли это?
+44
-9
+35
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Мартинелли
Сначала показалось Мутко
+15
-3
+12
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Mihel
Ответ Okaka
прям как кавказцы в России
И евреи
+11
-3
+8
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Dan Kennedy
Ответ Фан Рубина
Так не проигрывайте.
Так они и не проиграли
+6
0
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Dan Kennedy
Ответ red hikkikomori
Мутко подвергается дискриминации за свой английский) есть такому явлению какое-то определение? если по возрасту - эйджизм, по полу - сексизм, по расе - расизм, то как это назвать?)
Надо у Эдинсона Кавани спросить.
+5
0
+5
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Partizanski
Вы ни при каких раскладах не являетесь немцами. Вы граждане Германии
+15
-11
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MaxB
Ну а белых гомосексуалистами обзывают и вспоминают их матерей. Нормальная реакция разочарованных фанатов, привыкайте. Это, если хотите, обратная сторона популярности. А то как миллионы получать за пинание мяча, то норм, - в другую сторону это именно так работает, расизм ни при чем
+6
-2
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Okaka
прям как кавказцы в России
+10
-7
+3
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red hikkikomori
Ответ Мартинелли
Сначала показалось Мутко
Мутко подвергается дискриминации за свой английский) есть такому явлению какое-то определение? если по возрасту - эйджизм, по полу - сексизм, по расе - расизм, то как это назвать?)
+4
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+3
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Under
Ответ Partizanski
Это разные слова на языке фактов и здравого смысла
каких фактов и какого смысла?
wir sind alle Deutsche
+4
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Катя Авейру.
Я конечно все понимаю, но как можно просрать два пенальти играя почти час 11 против 10? Кааааак?
+3
-1
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Under
Ответ Ola BP
Если перееду в Германию и получу немецкий паспорт, то стану немцем или гражданином Германии?
вы читали, что я с самого начала писал?
насколько мне хватает моих познаний в немецком, это одно и то же слово
Мукоко интервью на немецком давал, при чём тут то, как это называется на русском?
+1
0
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Under
Ответ Partizanski
Вы ни при каких раскладах не являетесь немцами. Вы граждане Германии
это два разных слова на немецком разве?
+1
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DoviDen
Ответ trav
скоро будут Галушки и Петривки после нашествия к ним наших младших братьев бггг
Сказал какой нибудь Симоньян в Москве))
+3
-2
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Carlton Palmer
А они немцы?
+3
-2
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Вован Азаров
Давайте плакать теперь
+1
0
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Burel
истинные арийцы
+3
-2
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Свежая
Может быть дело в фамилии?
+4
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Thunder.bull
никогда не понимал современный тренд.
любой игрок страны в любом командном спорте
забивает - честь страны
не забивает - один из видов животных.

это не расизм, это особенности групповых человеческих реакций, снижающих культуру в группе.
+1
-1
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Скорый поезд
Ответ S.A.N.
директор Панайотис Хациалексио тренер Антонио ди Сальво игроки Мукоко и Нганкам Германия, ты ли это?
🤣🤣🤣👏👏👏👍
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Мыкола
Типичные ценности западного мира: расизм, нацизм, фашизм и тд
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Гусеконь
а если лысые, то лысину упомянут
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несахар
Ответ Гусеконь
а если лысые, то лысину упомянут
лысый шарлатан например
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несахар
в этом вся человеческая натура, к сожалению
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#SharkTeam
Играл бы за Камерун, кто бы что тебе сказал?
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