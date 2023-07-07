«Боруссия» будет штрафовать Нмечу на 1 млн евро за спорные посты в соцсетях – фанаты обвиняли его в гомофобии. В контракте 22-летнего хавбека есть «пункт об инстаграме»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия болельщики ЛГБТ соцсети Феликс Нмеча деньги дискриминация Футбол

«Боруссия Дортмунд» будет штрафовать Феликса Нмечу за спорные публикации в соцсетях.

Напомним, ранее некоторые фанаты «Боруссии» выступили против трансфера 22-летнего полузащитника, обвинив его в гомофобии на основании публикаций в инстаграме. Нмеча публиковал видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также ролик правого популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.

После перехода Нмечи президент «Боруссии» Рейнхольд Лунов заявил, что игрок в личной беседе заверил его, что разделяет ценности клуба.

По информации Wolfsburger Allgemeine Zeitung, в контракте Феликса Нмечи с «Боруссией» есть «пункт об инстаграме», согласно которому за публикации, противоречащие клубным ценностям, предусмотрен штраф в размере 1 млн евро.

В 30 матчах за «Вольфсбург» в Бундеслиге-2022/23 Нмеча забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно со статистикой 22-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

4 комментария

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Gornostaev
Ну вот и приехали, остановите Землю, я сойду 🤡...
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Los Galácticos
С таким прописанным штрафом в контракте я бы на его месте лучше вообще навсегда удалил инстаграм с телефона.
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CyberUnited
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