«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека
Феликс Нмеча может стать заменой Джуду Беллингему.
19-летний полузащитник переходит в «Реал», и вместо него дортмундцы могут приобрести футболиста «Вольфсбурга».
22-летний игрок оценивается примерно в 15 млн евро. В завершившемся сезоне он отдал 5 голевых передач за 30 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
При этом некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях выступают против сделки, обвиняя Нмечу в гомофобных взглядах. Уроженец Гамбурга выкладывал в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также ролик национал-популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.
Точнее надо быть в формулировках.
> Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека
Что видим в тексте
> При этом некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях выступают против сделки, обвиняя Нмечу в гомофобных взглядах.
Нормально так раздуваете.
кому с кем можно спать, кому нельзя?
так это и есть "лезть в чужую жизнь"
На самом деле: "некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях"