«Боруссия» на замену Беллингему может купить Нмечу за 15 млн евро. Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург бундеслига Германия возможные трансферы болельщики ЛГБТ соцсети Феликс Нмеча Джуд Беллингем дискриминация Футбол

Феликс Нмеча может стать заменой Джуду Беллингему.

19-летний полузащитник переходит в «Реал», и вместо него дортмундцы могут приобрести футболиста «Вольфсбурга».

22-летний игрок оценивается примерно в 15 млн евро. В завершившемся сезоне он отдал 5 голевых передач за 30 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

При этом некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях выступают против сделки, обвиняя Нмечу в гомофобных взглядах. Уроженец Гамбурга выкладывал в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также ролик национал-популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.

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30 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
«Кто против Нмеча пойдёт, от Нмеча и погибнет!»
+59
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+55
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Кокич
Некоторые фанаты.
Точнее надо быть в формулировках.
+56
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+50
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Ихарь Окенфэйлов
Значит нормальный мужик, что сейчас редкость в публичной сфере европы. По крайней мере, заявлять об этом открыто, уж точно смелый шаг
+76
-41
+35
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Значит нормальный мужик, что сейчас редкость в публичной сфере европы. По крайней мере, заявлять об этом открыто, уж точно смелый шаг
Нормальный, если бы высказывался против как взрослый человек, а вот то, что он связывает ЛГБТ с происками дьявола, – это уже клиника.
+57
-26
+31
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Давид Agabekyan
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Значит нормальный мужик, что сейчас редкость в публичной сфере европы. По крайней мере, заявлять об этом открыто, уж точно смелый шаг
Лезть в личную жизнь людей и говорить как надо жить это уже ненормально
+36
-22
+14
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AmanEsen
Что видим в заголовке

> Фанаты дортмундцев против из-за гомофобных взглядов хавбека

Что видим в тексте

> При этом некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях выступают против сделки, обвиняя Нмечу в гомофобных взглядах.

Нормально так раздуваете.
+15
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+13
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Давид Agabekyan
Лезть в личную жизнь людей и говорить как надо жить это уже ненормально
Свобода высказывать личное мнение, и "лезть в личную жизнь" это разные вещи.
+17
-8
+9
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Under
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Свобода высказывать личное мнение, и "лезть в личную жизнь" это разные вещи.
так а какое мнение высказать?
кому с кем можно спать, кому нельзя?
так это и есть "лезть в чужую жизнь"
+10
-3
+7
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Burel
В заголовке: "фаны Боруссии против"
На самом деле: "некоторые болельщики «Боруссии» в социальных сетях"
+5
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Артур Исаев
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Значит нормальный мужик, что сейчас редкость в публичной сфере европы. По крайней мере, заявлять об этом открыто, уж точно смелый шаг
Нормальный мужик своей головой живет, а не шарахается между двух лагерей, один нелепее другого взглядами на мир
+7
-4
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Кирилл Павлюченко
Хоть и Нмечу, - а правильный мужик!
+7
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Ник88
Нмеча вроде атакующий полузащитник, поэтому это не совсем замена Беллингему.На позицию Джуда рассматривается Эдсон Альварес из Аякса
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Ashkharabar
Ответ Under
так а какое мнение высказать? кому с кем можно спать, кому нельзя? так это и есть "лезть в чужую жизнь"
В свободной стране не важно, что ты высказываешь, если ты не призываешь к чему-либо противоправному, и это в рамках закона. А в данном случае он просто выразил через видео своё отношение к “общественной акции”.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ denimo21
У них какой то фетиш на англичан?
Налаженная бизнес-стратегия: берёшь молодого англичанина по низкой цене, а через два года продаёшь в разы дороже. В Англии на них спрос не убавляется.
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deadjoker
А каков процент «недовольных» фанатов?
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elkipalki
Кончита Вурст им в помощь
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hiper26
Странно почему не Виммер.
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tankist231
А кто решил что гомофоб это плохо, у них же там все мнения принято уважать, двойные стандарты как обычно
+8
-8
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А.Э.РАСИМ
Ответ Давид Agabekyan
Лезть в личную жизнь людей и говорить как надо жить это уже ненормально
Нормальный человек должен поддержать нормальные отношения.
+8
-8
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Charles Patoshik
Еще Уолша национал-популистом обозвали. Его фильм "Кто такая женщина?" на тему транс-шизы обязателен к просмотру на мой взгляд.
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denimo21
У них какой то фетиш на англичан?
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