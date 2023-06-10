Феликс Нмеча может стать заменой Джуду Беллингему.

19-летний полузащитник переходит в «Реал», и вместо него дортмундцы могут приобрести футболиста « ».

22-летний игрок оценивается примерно в 15 млн евро. В завершившемся сезоне он отдал 5 голевых передач за 30 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

При этом некоторые болельщики « » в социальных сетях выступают против сделки, обвиняя в гомофобных взглядах. Уроженец Гамбурга выкладывал в инстаграме видео, в котором акции в поддержку ЛГБТ связывались с происками дьявола, а также ролик национал-популиста Мэтта Уолша, выступающего против однополых связей.