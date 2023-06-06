«Рома» может подписать Икарди на замену порвавшему «кресты» Абрахаму

Теги ПСЖ Рома Галатасарай высшая лига Турция травмы возможные трансферы Мауро Икарди Тэмми Абрахам Здоровье Футбол

«Рома» может подписать Мауро Икарди на замену Тэмми Абрахаму.

Абрахам получил травму в матче последнего тура Серии А против «Специи». Форвард был заменен на 80-й минуте матча – его унесли с поля на носилках.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sport, Абрахам получил разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что форвард вернется в строй не раньше ноября. Возможно, он выбыл и до декабря.

По информации Football Italia, в качестве возможной замены Абрахама «Рома» рассматривает Мауро Икарди, выступающего за «Галатасарай» на правах аренды у «ПСЖ». Отметим, что с 2013 по 2019 год Икарди выступал в составе «Интера», откуда затем на правах аренды перешел в «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 аргентинский форвард провел 24 матча в чемпионате Турции, забив 22 гола. Его подробная статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Икарди с Дибалой это прям бренд, если ещё и на максималку заиграют, то будет красиво
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Геннадий Тимченко
икарди слишком эмоционально неуравновешен - толку с него в чемпионате, как с Кокорина🤦
Икарди умеет очень хорошо играть в футбол. Из за его куколдовостью мы забыли об этом) а он реальный топ и будет интересно посмотреть под руководством Жозе
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Для Ромы это будет топ трансфер, Икарди топ футболист и уже отлично знает Серию А может запросто стать лучшим бомбардиром чемпионата в составе римлян.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marco -81
Было бы удачей для Ромы подписать Мауро.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
Теперь Моур точно уйдёт в ПСЖ ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Абрахам колено сломал на ровном месте, как говорится.
За два сезона в Италии он показался абсолютно нетравматичным игроком. А тут... Наверное уже мысленно в отпуске был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toffiti
А недавно была новость, что Рома может подписать Лукаку. А ещё следит за Фирмино и Мората. Но скорее всего придёт Нзола из Специи. Увы, но у болельщиков Ромы, обычно не совпадает ожидание с реальностью в плане покупки игрока😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Маурито еще блеснет.для серии топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Было бы интересно Мауро в Италии увидеть, не важно где
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Спокойно попадет в топ3 бомбардиров чемпионата.
Икарди топ для Италии, даже сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Как обидно Абрахаму, сломаться за 10 минут до отпуска -это ппц, врагу не пожелаешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий
Икарди умеет очень хорошо играть в футбол. Из за его куколдовостью мы забыли об этом) а он реальный топ и будет интересно посмотреть под руководством Жозе
умеет, но его зависимость от потасканной многодетной особы сильно влияет на игру
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Ответ Геннадий Тимченко
икарди слишком эмоционально неуравновешен - толку с него в чемпионате, как с Кокорина🤦
Кокорин бы в Роме стал лучшим игроком чемпионата. Для него нет потолка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий