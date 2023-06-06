«Рома» может подписать Икарди на замену порвавшему «кресты» Абрахаму

«Рома» может подписать Мауро Икарди на замену Тэмми Абрахаму.

Абрахам получил травму в матче последнего тура Серии А против «Специи». Форвард был заменен на 80-й минуте матча – его унесли с поля на носилках.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sport, Абрахам получил разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что форвард вернется в строй не раньше ноября. Возможно, он выбыл и до декабря.

По информации Football Italia, в качестве возможной замены Абрахама «Рома» рассматривает Мауро Икарди, выступающего за «Галатасарай» на правах аренды у «ПСЖ». Отметим, что с 2013 по 2019 год Икарди выступал в составе «Интера», откуда затем на правах аренды перешел в «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 аргентинский форвард провел 24 матча в чемпионате Турции, забив 22 гола. Его подробная статистика – здесь.

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