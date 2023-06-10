Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда

Мауро Икарди может уехать из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию.

« », занявший 5-е место в минувшем сезоне, планирует сделать устное предложение 30-летнему аргентинцу. Сделка пока на ранней стадии.

Ранее стало известно, что « » готов продать Мауро.

прошлый сезон провел на правах аренды в « ». Он забил 22 гола в 24 матчах чемпионата Турции и занял 3-е место в списке бомбардиров. Его статистика – здесь.