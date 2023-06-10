Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда
Мауро Икарди может уехать из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию.
«Аль-Таавун», занявший 5-е место в минувшем сезоне, планирует сделать устное предложение 30-летнему аргентинцу. Сделка пока на ранней стадии.
Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» готов продать Мауро.
Икарди прошлый сезон провел на правах аренды в «Галатасарае». Он забил 22 гола в 24 матчах чемпионата Турции и занял 3-е место в списке бомбардиров. Его статистика – здесь.
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