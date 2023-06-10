Икарди интересен саудовскому «Аль-Таавуну». «ПСЖ» готов продать форварда

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Мауро Икарди Аль-Таавун Фабрицио Романо Футбол

Мауро Икарди может уехать из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию.

«Аль-Таавун», занявший 5-е место в минувшем сезоне, планирует сделать устное предложение 30-летнему аргентинцу. Сделка пока на ранней стадии.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» готов продать Мауро.

Икарди прошлый сезон провел на правах аренды в «Галатасарае». Он забил 22 гола в 24 матчах чемпионата Турции и занял 3-е место в списке бомбардиров. Его статистика – здесь.

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1 комментарий

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pit4er
Мне нравится подход саудовцев покупать по одной звезде в каждый клуб: команда Роналду, команда Бензема, команда Канте, команда Икарди) Им надо ещё перед матчами по очереди игроков выбирать из общей кучи)
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