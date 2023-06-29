Паредес может перейти в «Лацио». «ПСЖ» готов продать экс-хавбека «Ромы» за небольшую сумму
Леандро Паредес, этим летом покинувший «Ювентус», может снова приехать в Италию.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к хавбеку проявляет «Лацио».
«ПСЖ» готов сравнительно недорого продать аргентинца, контракт которого истекает в 2024 году. Футболист получает 5 млн евро в год.
Паредес ранее принадлежал «Роме» – с 2015 по 2017 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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