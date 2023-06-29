Паредес может перейти в «Лацио». «ПСЖ» готов продать экс-хавбека «Ромы» за небольшую сумму

Леандро Паредес, этим летом покинувший «Ювентус», может снова приехать в Италию.

Как сообщает инсайдер , интерес к хавбеку проявляет « ».

« » готов сравнительно недорого продать аргентинца, контракт которого истекает в 2024 году. Футболист получает 5 млн евро в год.

ранее принадлежал «Роме» – с 2015 по 2017 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.