Паредес может перейти в «Лацио». «ПСЖ» готов продать экс-хавбека «Ромы» за небольшую сумму

Теги ПСЖ Рома Лацио лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес, этим летом покинувший «Ювентус», может снова приехать в Италию.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к хавбеку проявляет «Лацио».

«ПСЖ» готов сравнительно недорого продать аргентинца, контракт которого истекает в 2024 году. Футболист получает 5 млн евро в год.

Паредес ранее принадлежал «Роме» – с 2015 по 2017 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gamingpro TV
Все таки руководство Зенита гении. Развести ПСЖ на 50 лямов за Паредеса это гениально
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий