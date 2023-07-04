«Бавария» интересуется Мамардашвили. Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» хочет перейти

Теги Бавария бундеслига Германия Валенсия Ла Лига возможные трансферы сборная Грузии по футболу Георгий Мамардашвили Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» интересуется грузинским вратарем «Валенсии» Георгием Мамардашвили.

22-летний голкипер входит в список потенциальных трансферных целей мюнхенского клуба, сообщает Фабрицио Романо. Сам футболист заинтересован в переходе в «Баварию».

Мамардашвили интересуется также английские и итальянские клубы.

Вратарь выступает за сборную Грузии, но этим летом сыграл на чемпионате Европы за грузинскую молодежку, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2023.

В прошлом сезоне Мамардашвили провел 38 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге, пропустив 45 мячей и 7 раз сыграв на ноль.

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43 комментария

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angliiskiilion
у Грузии чёт талант за талантом в последнее время
+33
-3
+30
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Evgeniy Bagel
Ответ angliiskiilion
у Грузии чёт талант за талантом в последнее время
это же хорошо
+21
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+21
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Давид Agabekyan
Под Нойера и Соммера?
там еще и Нюбель вроде аренду закончил,и Ульрайх на подхвате) куда им столько)
+18
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FCBayern_2013
Ответ GuruFutbola
Для бундесфермы самое то
Обиженка и еще слабый байтер.
+10
-2
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Kahn01
Ответ angliiskiilion
у Грузии чёт талант за талантом в последнее время
Вы имеете ввиду Хвичу и Мамардашвили? Действительно «талант за талантом». У Грузии как и у России всегда были звезды в каждом поколении, одни Арвеладзе и Каладзе чего стоят.
+10
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ПавелАвер
очередной вратарь для аренды....
+8
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Давид Agabekyan
Под Нойера и Соммера?
+6
-1
+5
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Surviving
Ответ corazón blanco
Без Георгия Валенсию точно будет ждать Сегура, хотя возможно только это и спасет этот великий клуб от вредителя Лима.
Сегура это цыганка какая та?)
+3
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corazón blanco
Ответ Surviving
Сегура это цыганка какая та?)
Опечатка вышла - Сегунда.
+3
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MstAndreev
Мамардашвили об интересе "Баварии": "История, как и мысль, обладает очень странным законом. В абсолютном смысле слова не существует некоторого абсолютного начала мысли или начала истории – мы никогда не находимся в положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Вот якобы мы стоим перед рекой и думаем: бросаться в реку или не бросаться. И именно так понимаем знаменитый принцип Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это совершенно ирреальная картина, никогда не случающаяся в нашей жизни, а в нашей жизни случается совсем другое. На самом деле принцип Гераклита гласит: каждый данный момент мы уже в реке. Мы уже шевелили руками, и это шевеление есть волна, перед которой мы теперь оказываемся. Но это шевеление означает и наличие истории. И вот сейчас историю нам нужно расшифровать".
+3
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corazón blanco
Без Георгия Валенсию точно будет ждать Сегура, хотя возможно только это и спасет этот великий клуб от вредителя Лима.
+3
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Mohnatiy
Сразу можно прикидывать, куда лучше ехать в аренду.
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leroc
Так он уже вроде в Мюнхене сейчас со своим агентом
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Surviving
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему?)
После травмы Нойера его позвали, дали шанс, он испугался и не воспользовался таким шансом. Просто лузер, это Я культурно...
+1
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Surviving
Нюбель трус и лузер, он должен уйти.
Почему?)
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Surviving
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Что там с Нюбелем?
Нюбель трус и лузер, он должен уйти.
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Жаргал Шадапов
Ответ Kahn01
Вы имеете ввиду Хвичу и Мамардашвили? Действительно «талант за талантом». У Грузии как и у России всегда были звезды в каждом поколении, одни Арвеладзе и Каладзе чего стоят.
И Кобиашвили с Иашвили
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Viz Teak
Ответ Kahn01
Вы имеете ввиду Хвичу и Мамардашвили? Действительно «талант за талантом». У Грузии как и у России всегда были звезды в каждом поколении, одни Арвеладзе и Каладзе чего стоят.
Ну у нас к сожалению сейчас совсем тухло, по сравнению с Грузией и Украиной…(((
+1
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Surviving
Ответ Пепси пеналдувич
Романо пишет, что Роке в Барсу переходит. Присоеденится к клубу в январе 24.
И на кой эта новость нам?
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FCBayern_2013
Ответ GuruFutbola
Ты о чем?
Ты знаешь о чем. Просто забавно наблюдать, как фаны Барсы заходят на ветку Баварии и пытаются забайтить.
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Пепси пеналдувич
Ответ Surviving
Не ты а вы, у меня дата регистрации старше тебя😎
Хорошо)
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Surviving
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну может не в испуге дело, а просто не хотел подставлять Монако?
Хм, мечта любого немца быть основным в Баварии, это трусость.
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zer
Ответ Viz Teak
Ну у нас к сожалению сейчас совсем тухло, по сравнению с Грузией и Украиной…(((
скрестим пальцы за Пиняева - потенциал у парня огромный. а так да, тухловато. хотя Головин на приличном уровне играет, но на этом в общем-то и всё
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Surviving
Ответ corazón blanco
Опечатка вышла - Сегунда.
😉
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Kahn01
Вы имеете ввиду Хвичу и Мамардашвили? Действительно «талант за талантом». У Грузии как и у России всегда были звезды в каждом поколении, одни Арвеладзе и Каладзе чего стоят.
Евро У21 там немало интересных ребят себя проявило у Грузии
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