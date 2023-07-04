«Бавария» интересуется Мамардашвили. Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» хочет перейти
«Бавария» интересуется грузинским вратарем «Валенсии» Георгием Мамардашвили.
22-летний голкипер входит в список потенциальных трансферных целей мюнхенского клуба, сообщает Фабрицио Романо. Сам футболист заинтересован в переходе в «Баварию».
Мамардашвили интересуется также английские и итальянские клубы.
Вратарь выступает за сборную Грузии, но этим летом сыграл на чемпионате Европы за грузинскую молодежку, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2023.
В прошлом сезоне Мамардашвили провел 38 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге, пропустив 45 мячей и 7 раз сыграв на ноль.
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