«Бавария» интересуется Мамардашвили. Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» хочет перейти

«Бавария» интересуется грузинским вратарем «Валенсии» Георгием Мамардашвили.

22-летний голкипер входит в список потенциальных трансферных целей мюнхенского клуба, сообщает Фабрицио Романо. Сам футболист заинтересован в переходе в «Баварию».

Мамардашвили интересуется также английские и итальянские клубы.

Вратарь выступает за сборную Грузии, но этим летом сыграл на чемпионате Европы за грузинскую молодежку, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2023.

В прошлом сезоне провел 38 матчей за «Валенсию» в , пропустив 45 мячей и 7 раз сыграв на ноль.