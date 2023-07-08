Генсек РФС об отказе сборной играть с командами Медиалиги: «Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Winline Медиалига Футбол

Генеральный секретарь РФС объяснил, почему сборная России не будет играть с командами Медиалиги.

«Почему сборная не собралась летом? Когда Камерун отпал, его заменить было некем. А собирать команду ради одной игры 20-го числа при том, что игроки 3-го числа ушли в отпуск, а 22-го приступили к медосмотрам и сборам – мы обрушили бы подготовку клубов к сезону. Мы получили бы совсем другой результат. Ситуацию, что не было матчей сборной, мы оцениваем как плохую. Но в конкретном случае итоговое решение об отмене было правильным.

Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен», – сказал Максим Митрофанов

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24 комментария

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Stanislav Cherchesov
Игры с Киргизией и Катаром - спорт высших достижений? Было бы логично не собирать сборную до возвращения на турниры.
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Тиджани Бабангида
Делать из сборной страны клоунов нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже сама идея возможного матча против медиалиги - глупа и оскорбительна
+18
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Этот Райола хочет денег
Тем временем главный тренер продолжает получать зарплату согласно контракту. Вопрос-а какой смысл? О каких высших достижениях идет речь??
+9
-3
+6
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Ковид 07.10.52
а мы занимаемся спортом высших достижений...
Работать не будут, продолжат заниматься пустословием...тьфу...когда же эта чума из одного городка закончится..тьфу еще раз...
+4
0
+4
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Amalfitano
Ответ Этот Райола хочет денег
Тем временем главный тренер продолжает получать зарплату согласно контракту. Вопрос-а какой смысл? О каких высших достижениях идет речь??
Ну уж точно не о играх с клоунами. А то мы так и до игр с рабочими заводов дойдём.
+5
-1
+4
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Александр Зубков
Ответ Amalfitano
Ну уж точно не о играх с клоунами. А то мы так и до игр с рабочими заводов дойдём.
Ну а что. Мы готовы.
+3
0
+3
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Los Galácticos
Спортом высших унижений вы занимаетесь.
+4
-2
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Антофф
оКОНЧатЕльНЫЙ
+2
0
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Tom_York
Ответ Тиджани Бабангида
Делать из сборной страны клоунов нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже сама идея возможного матча против медиалиги - глупа и оскорбительна
Как бы я не любил Карпина, тут не его проблема, но играть с любителями, такое себе, выкладывается не кто не будет, да и вынесут 10+
+3
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OldRedWhite
Ответ Stanislav Cherchesov
Игры с Киргизией и Катаром - спорт высших достижений? Было бы логично не собирать сборную до возвращения на турниры.
Саламыч приди !
Порядок наведи !
+1
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Topson_77
Ответ Тиджани Бабангида
Делать из сборной страны клоунов нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже сама идея возможного матча против медиалиги - глупа и оскорбительна
Поздно пить боржоми. Они уже
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OldRedWhite
Ответ Тиджани Бабангида
Делать из сборной страны клоунов нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже сама идея возможного матча против медиалиги - глупа и оскорбительна
Сегодня турки в очередной раз сделали всех клоунами ,
даже не выходя на футбольное поле
+1
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Amalfitano
Ответ OldRedWhite
В СССР проводили Рабочие Олимпиады в пику буржуазным Олимпийским Играм ! Вы не любите пролетариат ?
Я не люблю идиотизм и профанацию.
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OldRedWhite
Ответ Amalfitano
Ну уж точно не о играх с клоунами. А то мы так и до игр с рабочими заводов дойдём.
В СССР проводили Рабочие Олимпиады в пику буржуазным Олимпийским Играм !
Вы не любите пролетариат ?
0
0
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Faust Doc
Ответ Этот Райола хочет денег
Тем временем главный тренер продолжает получать зарплату согласно контракту. Вопрос-а какой смысл? О каких высших достижениях идет речь??
Вот тут другой вопрос, там сначала Черчесов некисло кормился, сейчас Карпуша
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Александр Семенихин
ну ну;))) достигли...днища. продолжайте в том же духе
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psycho
правильно, не хватало ещё, чтобы тудроты сборную обыграли
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Marina_Greta
Соберите сборную Гос. Думы против сборной России, чего уж там...
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gzot11
Хотя скорее - недостижений xD
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