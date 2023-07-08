Широков о Медине в «Спартаке»: «Иностранцы приезжают зарабатывать, не за эмблему играть. Я переходил в ЦСКА из «Спартака» не из-за денег»
Роман Широков считает, что хавбек Хесус Медина из-за денег переходит в «Спартак» из ЦСКА.
– Для ЦСКА это хороший трансфер – они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию – 100 процентов.
– Вам не кажется, что «Спартак» платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях? Речь о 7 млн евро.
– Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.
– Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»?
– Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть.
– Вы напрямую переходили из «Спартака» в ЦСКА. Можно сопоставить ситуации?
– Я-то бесплатно переходил. И потом, ЦСКА – моя родная команда. Где начал, там и закончил. И я переходил не из-за денег – все это знают прекрасно. В ЦСКА у меня зарплата была в несколько раз меньше, чем в «Спартаке».
Не хочу сказать, что я такой хороший, а Медина – плохой. Это нормальная ситуация для современного мира. Тем более для легионера, который приехал в Россию зарабатывать деньги, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
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Много ли чести о них горевать и обсуждать...
Нет сейчас таких, как Тотти, Терри, да то от же Лэмпард,пусть и в Сити ушёл, ведь часто руководство сами просто с легендами поступает плохо и так далее.. люди, какие отдавали лучшие годы за клуб и не рвались за деньгами, потому что были какие-то ценности моральные, ответсвенность, понимание и любовь к клубу!
На погоду не глядим.
Где придется заночуем,
Что придется поедим