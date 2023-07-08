Широков о Медине в «Спартаке»: «Иностранцы приезжают зарабатывать, не за эмблему играть. Я переходил в ЦСКА из «Спартака» не из-за денег»

Теги Спартак ЦСКА Роман Широков премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Роман Широков считает, что хавбек Хесус Медина из-за денег переходит в «Спартак» из ЦСКА.

– Для ЦСКА это хороший трансфер – они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию – 100 процентов.

– Вам не кажется, что «Спартак» платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях? Речь о 7 млн евро.

– Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.

– Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»?

– Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть.

– Вы напрямую переходили из «Спартака» в ЦСКА. Можно сопоставить ситуации?

– Я-то бесплатно переходил. И потом, ЦСКА – моя родная команда. Где начал, там и закончил. И я переходил не из-за денег – все это знают прекрасно. В ЦСКА у меня зарплата была в несколько раз меньше, чем в «Спартаке».

Не хочу сказать, что я такой хороший, а Медина – плохой. Это нормальная ситуация для современного мира. Тем более для легионера, который приехал в Россию зарабатывать деньги, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

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16 комментариев

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Глебиньо
В Зенит наверное тоже не из-за денег переходил
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HI MARS
А из Зенита в Спартак?)
+4
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gangstarr
Нет Рома, ты именно так и сказал, ты хороший, остальные нет)
+4
-2
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Валерий Рытов
Эх, сейчас бы в РПЛ, да за идею рвануть)
+2
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Ебздрогыч
Рома Широков как моральный камертон. Дожили...
+1
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Игнор Игнорыч
Настоящий питерский дартоньян)
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songbilong
вы не понимаете, это другое
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holdenkolfielddd
Сказочник/ый
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Ничего Смешного
Как запел) а когда в Спартак переходил он, говорил что папа за Спартак.
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Slava=Spartak
В каждом клубе иностранцы играют за бабло, с не эмблему, ничего личного только бизнес, больше скажу, что значительная часть местных кадров делает то же самое
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Faust Doc
Да блин лицедейство надоело. Ну играй ты на поле изо всех сил, рви как говорится живот за контракт. Тебе после перехода и слова плохого никто не скажет. А эти ...бы эмблемки целуют, с болелами заигрывают как женщины низкой социальной ответственности, а при каких то обстаятельствах быстро кидок совершают.
Много ли чести о них горевать и обсуждать...
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Marina_Greta
Сейчас время такое, где предложат больше денег, туда и пойдёт.
Нет сейчас таких, как Тотти, Терри, да то от же Лэмпард,пусть и в Сити ушёл, ведь часто руководство сами просто с легендами поступает плохо и так далее.. люди, какие отдавали лучшие годы за клуб и не рвались за деньгами, потому что были какие-то ценности моральные, ответсвенность, понимание и любовь к клубу!
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Andrey Konovalov
Давно от Романа Широкова таких адекватных слов не слышал, всё сказано по делу и ни грамма хайпа
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Deutsche Fan
Широков так и не избавился от бревна в своем глазу.
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Мукунку хороший
Ответ Глебиньо
В Зенит наверное тоже не из-за денег переходил
Мы по всей земле кочуем,
На погоду не глядим.
Где придется заночуем,
Что придется поедим
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Roman Roman
Ответ Ничего Смешного
Как запел) а когда в Спартак переходил он, говорил что папа за Спартак.
папа переметнулся, глядя на игру сына?
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