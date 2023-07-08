Балахнин считает, что российский футбол отстает от мирового: «Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный, а потом чемпион играет с «Црвеной Звездой», и все оказывается ясно»

Теги Сергей Балахнин премьер-лига Россия УЕФА Црвена Звезда Футбол

Сергей Балахнин высказался о снижении уровня российского футбола.

«Российский футбол постепенно отстает от мирового, который развивается очень динамично. Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный. А потом, условно, наш чемпион играет с «Црвеной Звездой», и все оказывается ясно. Лучше мы не становимся.

На мой взгляд, мы должны смотреть вперед, а не ждать милости от УЕФА. Нужно искать новые возможности и детально просчитывать варианты будущего. А если мы будем сильными, то в Европе сами попросят нас вернуться», – сказал бывший тренер «Ростова» и сборной России.

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16 комментариев

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ТрактоПоктер
Специалиста видно сразу!
По "товарняку" уровень футбола оценивать это уровень экспертов со спортса )
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Саша Петров
Ответ Фан Рубина
Ничего подобного. РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира и эталоном футбола.
Вы что-то путаете, ведь всем известно, что Фнл - сильнейшая лига мира.
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Назар Игорь
Товарищеский турнир в целях подготовки и наигрывания состава это не показатель уровня. Чепуху порет этот спец.
+9
-3
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IlyaGrain
Вот так сюрприз !! Че, правда отстаем?? Во дела))
+4
-2
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притвиц
Товарищеские матчи в период подготовки к сезону это еще то мерило мастерства команды.
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S100 Winner
Не отстаёт, а отрицательно перегоняет
+4
-4
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Фан Рубина
Ничего подобного. РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира и эталоном футбола.
+2
-2
0
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юра георгиевский
Он, что, больной ?! Это же товарищеские матчи. Ему срочно лечиться надо, а не комментарии давать.
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-3
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yyunin
Если бы отставала только в футболе...
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Okaka
Ответ юра георгиевский
Он, что, больной ?! Это же товарищеские матчи. Ему срочно лечиться надо, а не комментарии давать.
а Брюгге?
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