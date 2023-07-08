Балахнин считает, что российский футбол отстает от мирового: «Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный, а потом чемпион играет с «Црвеной Звездой», и все оказывается ясно»

Сергей Балахнин высказался о снижении уровня российского футбола.

«Российский футбол постепенно отстает от мирового, который развивается очень динамично. Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный. А потом, условно, наш чемпион играет с « », и все оказывается ясно. Лучше мы не становимся.

На мой взгляд, мы должны смотреть вперед, а не ждать милости от УЕФА. Нужно искать новые возможности и детально просчитывать варианты будущего. А если мы будем сильными, то в Европе сами попросят нас вернуться», – сказал бывший тренер «Ростова» и сборной России.