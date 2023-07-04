Семак про 1:2 с «Црвеной Звездой»: «Замечательная игра. Главное, что все живы и здоровы. Результат мог бы быть и другой»

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2).

Игра состоялась в рамках Кубка PARI Премьер.

«Хорошая и боевая игра. Прекрасная атмосфера. Главное, что все живы и здоровы. Были ошибки, над которыми стоит поработать. Были и хорошие моменты. Замечательная игра.

Результат мог бы быть и другой. Нужно реализовывать моменты. Вратарь соперника сыграл потрясающе. Ничего страшного. В этой игре не забили – в других забьем. Для нас информативная игра. Главное – качество игры.

В перерыве перешли на три защита, а потом вернулись обратно? Думаю, сегодня для нас было важно, чтобы новички сыграли не больше тайма. Мы смотрели, как можем перестроиться, чтобы дать возможность игрокам поиграть на разных позициях. Ничего необычного нет», – сказал тренер « ».