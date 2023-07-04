Семак про 1:2 с «Црвеной Звездой»: «Замечательная игра. Главное, что все живы и здоровы. Результат мог бы быть и другой»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Црвена Звезда Кубок PARI Премьер Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2).

Игра состоялась в рамках Кубка PARI Премьер.

«Хорошая и боевая игра. Прекрасная атмосфера. Главное, что все живы и здоровы. Были ошибки, над которыми стоит поработать. Были и хорошие моменты. Замечательная игра.

Результат мог бы быть и другой. Нужно реализовывать моменты. Вратарь соперника сыграл потрясающе. Ничего страшного. В этой игре не забили – в других забьем. Для нас информативная игра. Главное – качество игры.

В перерыве перешли на три защита, а потом вернулись обратно? Думаю, сегодня для нас было важно, чтобы новички сыграли не больше тайма. Мы смотрели, как можем перестроиться, чтобы дать возможность игрокам поиграть на разных позициях. Ничего необычного нет», – сказал тренер «Зенита».

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25 комментариев

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Саша Петров
Ответ Этот Райола хочет денег
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А надо было в товарке перед началом сезона бицца-бороцца-переломаться всей команде, ради достижения результата?!)
+19
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+14
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munhin
Ответ kk.abb
Хорошо играли, жаль только проиграли. Типичная игра с европейским клубом для Питера.
это товарняк ))
Типичная игра спартака - взяли Кубок Премьер "вернулись править", начался сезон в РПЛ - 10 место )))
+12
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+9
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Зелёный гопник
Хорошая игра!
Васильеву надо дать шанс, толковый парень 👍🏻
+11
-3
+8
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bevooch
Ответ А.Э.РАСИМ
Европа. Как всегда.
Ну не наговаривай! Хоть в еврокубках у Зенита текущая серия - 19 игр без гостевых побед. Однако же дома могли и выиграть иногда.
+8
-4
+4
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Кокич
Зашёл в тег "Кубок PARI Премьер", чтоб узнать регламент,
а там абсолютная пустота.
+3
0
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А.Э.РАСИМ
Европа.
Как всегда.
+10
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Дмитрий9779
Да хорошо играли,Ду Кейрос и Васильев молодцы,Клаудиньо не надо с судьями разговаривать,Малком ещё не набрал форму,Мостовой тоже,Матео и Андрей 100% моменты не реализовали,Барриоса пока нет в основе...
Всё будет хорошо.
+10
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Этот Райола хочет денег
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zip13
Помню на матч ходил в начале 00х, Зенит - ЦЗ в кубке УЕФА, на Петровский. Хороший состав был, Зенит, кажется 4-0 выиграл, забивали Аршавин, Кержаков...
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ПавелАвер
А Арабские командам с нами играть можно? вот посмотреть бы команду Криша против того же Зенита...
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munhin
Говорят Собянин по такому случаю объявил выходной завтра в столице, везет же некоторым ))
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Виталик Украинский
Ответ ПавелАвер
первый европейский клуб и сразу поражение,да товарняк, но и ЦЗ не топ команда
Да не переживайте вы так. И за сеппуку даже не думайте.
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