Кейрос об 1:2 с «Црвеной Звездой»: «Если бы мы забили все моменты, счет был бы другим. «Зенит» набирает обороты»

Ду Кейрос высказался после поражения «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2) в Кубке PARI Премьер.

— Поздравляем вас с дебютным голом за «Зенит»! К сожалению, приложенных усилий не хватило даже для ничьей. С чем это связано?

— Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру [с «Нефтчи» – 3:1], сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что если бы сегодня мы забили все свои моменты, счет был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента.

Но ничего, поражение тоже часть тренировочного процесса. Победы приносят пищу для размышлений, но еще больше ее приносят поражения. Нужно сделать выводы и идти дальше — впереди еще много тренировок и еще одна товарищеская игра. Нужно как следует подготовиться к старту сезона.

— Как оцените свою готовность к сезону и готовность всей команды в целом?

— Я чувствую себя все лучше и лучше, у меня довольно давно не было игровой практики из-за разных обстоятельств в «Коринтианс», но сейчас чувствую себя все лучше и лучше.

В первой игре был не так собой доволен, сегодня моя игра оставила чуть больше положительных эмоций. Команда тоже набирает обороты, прибавляет от матча к матчу. Для этого и нужна предсезонная подготовка — чтобы через игры набирать форму, входить в ритм. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении.

— Бытует мнение, что легионерам из Бразилии особенно легко адаптироваться в «Зените». Так ли это? Успели ли вы адаптироваться к новому для себя клубу и городу?

— Могу точно сказать, что чувствую себя как дома. С таким количеством бразильцев довольно сложно не почувствовать это — они очень помогают как на поле, так и за его пределами. Я могу обсудить с ними какие-то бытовые вопросы.

Вильям Оливейра тоже очень помогает и добавляет уверенности, все объясняет. Вопросов по минимуму, думаю, с таким окружением я максимально быстро войду в команду, стану в ней своим. Я очень к ним стремлюсь.

— После матча тренерский штаб очень долго не отпускал команду, были какие-то наставления. Что вам говорили?

— Говорили о том, что получилось, а что — нет. Обсуждали, что поражение случилось не потому, что мы сыграли плохо, а так сложились обстоятельства. Обсуждали ошибки, которые нужно исправить, — нормальное обсуждение матча, из которого все должны сделать выводы. Это часть подготовки, мы идем в своем темпе, – сказал хавбек « ».