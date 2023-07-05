Михаил Кержаков об 1:2 с «Црвеной Звездой»: «Зенит» пока далек от лучших кондиций, хотя моментов у нас было больше»
Михаил Кержаков оценил поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2) в Кубке PARI Премьер.
«Мы пока далеки от своих лучших кондиций. «Црвена Звезда» вполне заслуженно победила, хотя моментов у нас было больше, местами мы играли получше, но не удалось забить.
Рад, что можем играть в таком турнире с такими соперниками. Тем более пришло немало болельщиков, и это добавляет эмоций», – сказал вратарь «Зенита».
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