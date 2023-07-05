Михаил Кержаков об 1:2 с «Црвеной Звездой»: «Зенит» пока далек от лучших кондиций, хотя моментов у нас было больше»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Црвена Звезда Кубок PARI Премьер Футбол

Михаил Кержаков оценил поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» (1:2) в Кубке PARI Премьер.

«Мы пока далеки от своих лучших кондиций. «Црвена Звезда» вполне заслуженно победила, хотя моментов у нас было больше, местами мы играли получше, но не удалось забить.

Рад, что можем играть в таком турнире с такими соперниками. Тем более пришло немало болельщиков, и это добавляет эмоций», – сказал вратарь «Зенита».

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4 комментария

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леннорыч-абрамович
Просто кондиции Зенита в Бразилии
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Максим Попов
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пусть вообще, после этого матча Семак валит из зенита так унизительно,фу зенит такой противный клуб, гей
+2
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
проститутки даже 10 мечей не смогли забить, ещё и проиграли
+2
0
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