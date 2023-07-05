Обвиненному в изнасиловании футболисту АПЛ продлили срок нахождения на свободе под залог – до августа

Обвиненному в изнасиловании футболисту продлили срок нахождения на свободе.

Футболисту АПЛ, арестованному по подозрению в изнасиловании, продлили срок нахождения на свободе под залог до августа.

Игрок, чье имя не называется, впервые был арестован в июле прошлого года по обвинению в изнасиловании, выдвинутому 20-летней девушкой. Позднее ему предъявили обвинения в изнасиловании другой женщины в апреле и июне 2021 года.

Полиция заявила, что не будет предпринимать никаких действий относительно случая, который произошел в июне 2021-го, поскольку соответствующий закон на тот момент еще не вступил в силу.

В марте этого года подозреваемый был допрошен в связи с предполагаемым сексуальным преступлением, которое, как утверждается, было совершено на севере Лондона в феврале 2022 года.

30-летний футболист отрицает эти обвинения.