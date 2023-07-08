Защитник ЦСКА Агапов травмировал колено в матче с «Динамо», пытаясь прервать пас
Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче с «Динамо».
В первом тайме игры BetBoom Братского Кубка футболист неудачно попал по мячу, прерывая передачу на нападающего Ярослава Гладышева, и упал, схватившись за колено. Сразу после этого динамовец реализовал выход один на один и открыл счет в матче.
Травмировавшегося защитника заменил Кирилл Набабкин.
Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» этой зимой. Он провел 3 матча за армейцев во всех турнирах.
Бывают такие бедолаги. Мы тоже думали, что у нас будет пара Скроботов-Маммана на 10-15 лет вперёд, в итоге оба калеками стали...
И вообще на моей памяти в РПЛ за последние 20 лет только два железных центральных защитника было Игнашевич и Пашинин, все остальные постоянно травмировались. У каждого хотя бы по разу связки рвались, даже у Березуцких, у Алексея так точно.