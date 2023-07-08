Защитник ЦСКА Агапов травмировал колено в матче с «Динамо», пытаясь прервать пас

Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче с «Динамо».

В первом тайме игры BetBoom Братского Кубка футболист неудачно попал по мячу, прерывая передачу на нападающего Ярослава Гладышева, и упал, схватившись за колено. Сразу после этого динамовец реализовал выход один на один и открыл счет в матче.

Травмировавшегося защитника заменил .

перешел в ЦСКА из «Пари НН» этой зимой. Он провел 3 матча за армейцев во всех турнирах.

BetBoom Братский Кубок. Первый матч. ЦСКА против «Динамо»