Защитник ЦСКА Агапов травмировал колено в матче с «Динамо», пытаясь прервать пас

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия травмы товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Илья Агапов Футбол

Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче с «Динамо».

В первом тайме игры BetBoom Братского Кубка футболист неудачно попал по мячу, прерывая передачу на нападающего Ярослава Гладышева, и упал, схватившись за колено. Сразу после этого динамовец реализовал выход один на один и открыл счет в матче.

Травмировавшегося защитника заменил Кирилл Набабкин.

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» этой зимой. Он провел 3 матча за армейцев во всех турнирах.

BetBoom Братский Кубок. Первый матч. ЦСКА против «Динамо»

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11 комментариев

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Islam Gasanov
Второй Фукс(
+14
-2
+12
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volosatii666
Неужели хрусталь...будет обидно...100% назовут его вторым фуксом
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EnzoAmatera
ужас
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Достойную замену Фуксу привезли. Похлопаем Мовсесьяну
+4
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Эдуард Суровый
Ответ Islam Gasanov
Второй Фукс(
Цены разные им), а хрустальность одинаковая
+4
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Константин Эсперов
Это всё . Такие травмы выдают в игроке не готового играть на высоком уровне вообще в принципе , рывки и спринты не для него. Если бы игрок был реально нагружен или был на спаде в середине сезона это одно .
+4
-1
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Roman Araslanov
Один из самых странных трансферов армейцев. Зачем покупался, если суммарно за клуб сыграл 181 минуту? Пари НН ослабить?
+2
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Юрий Тюмин
Пускай лучще лечится..а то опять привезет на ровном месте....
+1
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Жаргал Шадапов
Ответ Islam Gasanov
Второй Фукс(
Второй Васин
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Владислав88
Ответ Константин Эсперов
Это всё . Такие травмы выдают в игроке не готового играть на высоком уровне вообще в принципе , рывки и спринты не для него. Если бы игрок был реально нагружен или был на спаде в середине сезона это одно .
Но он и был нагружен, как и весь ЦСКА вообще-то.
Бывают такие бедолаги. Мы тоже думали, что у нас будет пара Скроботов-Маммана на 10-15 лет вперёд, в итоге оба калеками стали...
И вообще на моей памяти в РПЛ за последние 20 лет только два железных центральных защитника было Игнашевич и Пашинин, все остальные постоянно травмировались. У каждого хотя бы по разу связки рвались, даже у Березуцких, у Алексея так точно.
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Константин Эсперов
Ответ Владислав88
Но он и был нагружен, как и весь ЦСКА вообще-то. Бывают такие бедолаги. Мы тоже думали, что у нас будет пара Скроботов-Маммана на 10-15 лет вперёд, в итоге оба калеками стали... И вообще на моей памяти в РПЛ за последние 20 лет только два железных центральных защитника было Игнашевич и Пашинин, все остальные постоянно травмировались. У каждого хотя бы по разу связки рвались, даже у Березуцких, у Алексея так точно.
Вот причина по которой наши футболисты не топ . Их не умеют правильно нагружать , либо хрустальные .
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