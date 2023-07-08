ЦСКА в День семьи и верности выложил фото Акинфеева: «Праздник, не теряющий актуальности»

ЦСКА высказался о семье и верности на фоне новостей о Марио Фернандесе и Хесусе Медине.

Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит», а парагвайский хавбек – в «Спартак».

«Сегодня в России отмечается важный и никогда не теряющий актуальности праздник – День семьи, любви и верности!» – говорится в сообщении в телеграм-канале .

К посту прикреплено фото воспитанника армейцев , 20 лет играющего за клуб.

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад