ЦСКА в День семьи и верности выложил фото Акинфеева: «Праздник, не теряющий актуальности»
ЦСКА высказался о семье и верности на фоне новостей о Марио Фернандесе и Хесусе Медине.
Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит», а парагвайский хавбек – в «Спартак».
«Сегодня в России отмечается важный и никогда не теряющий актуальности праздник – День семьи, любви и верности!» – говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.
К посту прикреплено фото воспитанника армейцев Игоря Акинфеева, 20 лет играющего за клуб.
«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
Всё правильно, жизнь продолжается, и футбол тоже)
А Акинфеев, да, вот кто кто, а он уникальный пример верности не только в нашем футболе. По количеству лет проведённых в одном клубе за всю карьеру(не считая молодёжку) тут только наверное Мальдини посоперничать может
Не футболом единым, как говорится...
А то у Марио Фернандеса, если намекаете на него, 5 букв в имени и 9 в фамилии )
цээска, так и запишем)))