ЦСКА в День семьи и верности выложил фото Акинфеева: «Праздник, не теряющий актуальности»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

ЦСКА высказался о семье и верности на фоне новостей о Марио Фернандесе и Хесусе Медине.

Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит», а парагвайский хавбек – в «Спартак».

«Сегодня в России отмечается важный и никогда не теряющий актуальности праздник – День семьи, любви и верности!» – говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

К посту прикреплено фото воспитанника армейцев Игоря Акинфеева, 20 лет играющего за клуб.

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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23 комментария

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Кирилл
Просто Игорь - воплощение этого дня по отношению к ЦСКА: 32 лет является представителем семьи ЦСКА, 20 из которых в основной команде, любит команду и делает все для успеха, остался верен клубу не смотря на разные предложения )
+15
-1
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Фарид Харисов
Ответ Кирилл
А раскроете тайну что это за такой неизвестный бразильский футболист у ЦСКА ? А то у Марио Фернандеса, если намекаете на него, 5 букв в имени и 9 в фамилии )
Да я просто тупенький и считать не умею. сейчас удалю.
+4
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+4
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Faust Doc
Игорь вызывает уважение! Хороший выбор от ЦСКА!
+3
0
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Мистер Уайт
А Зенит в ответ выложит фотку с Семаком. Тоже в футболке ЦСКА.
+3
-2
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Olga.t
Первый шок прошёл, пошли шутки про верность клубу.
Всё правильно, жизнь продолжается, и футбол тоже)
+1
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Roman Araslanov
Абсолютно искусственный, мертворождённый «праздник» который не волнует никого, да и не волновал никогда.
А Акинфеев, да, вот кто кто, а он уникальный пример верности не только в нашем футболе. По количеству лет проведённых в одном клубе за всю карьеру(не считая молодёжку) тут только наверное Мальдини посоперничать может
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Olga.t
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
А вообще странные параллели между семьёй и работой. Праздник - символ семейных ценностей, а игра за ЦСКА это работа.
Игорь хороший семьянин, жена, трое детей.
Не футболом единым, как говорится...
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Roman Araslanov
Абсолютно искусственный, мертворождённый «праздник» который не волнует никого, да и не волновал никогда. А Акинфеев, да, вот кто кто, а он уникальный пример верности не только в нашем футболе. По количеству лет проведённых в одном клубе за всю карьеру(не считая молодёжку) тут только наверное Мальдини посоперничать может
Гиггз, Тотти?
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Pok_Toholo
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
цска напоминает шакиру, которую бросил пике
ЦСКА - большими буквами. Запомни это на всю жизнь.
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werley
Ответ Мистер Уайт
А Зенит в ответ выложит фотку с Семаком. Тоже в футболке ЦСКА.
Это несравнимые величины. Семак - воспитанник луганского футбола, Акинфеев - воспитанник ЦСКА.
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Кирилл
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален пользователем
А раскроете тайну что это за такой неизвестный бразильский футболист у ЦСКА ?

А то у Марио Фернандеса, если намекаете на него, 5 букв в имени и 9 в фамилии )
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Kazbek Ilyassovskiy
А вообще странные параллели между семьёй и работой. Праздник - символ семейных ценностей, а игра за ЦСКА это работа.
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Kazbek Ilyassovskiy
pok_toholo странный тип, ответил мне, а потом сразу же заблокировал)))
цээска, так и запишем)))
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Фарид Харисов
Комментарий удален пользователем
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Alex Metallov
Все смешалось в доме ЦСКА. Руководство и болельщики узнали, что Фернандес и Медина имеют связи с принципиальными соперниками Зенитом и Спартаком и объявили, что больше не могут жить с ними одном доме.
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Rhett Butler
красиво!
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HI MARS
Получается антипраздник для Дзюбы
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dr. cage
Зенит Марио запостит..
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