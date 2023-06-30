Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи. Награду игроку вручил принц Уильям

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид сборная Уэльса по футболу Тоттенхэм фото Гарет Бэйл принц Уильям Футбол

Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи.

Награду игроку вручил принц Уэльский Уильям.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.

Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», – написал бывший футболист «Тоттенхэма», «Реала» и сборной Уэльса.

Орден Британской империи состоит из пяти классов. Бэйл награжден орденом кавалера – самый младший орден в стране.

Фото: twitter.com/GarethBale11

14 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Оно и понятно. Многое сделал, чтобы Премьер Лига стала доминантой и убрала основного конкурента)
+6
0
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noti22
Азара надо тоже каким-нибудь орденом наградить
+2
0
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Евгений Вырныгаев
Принц Уэльский наградил принца Уэльского
+3
-1
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СуперНегр228
Присоединился к Рэшу и Кейну-МБЕ
+1
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Spaten
Ну что там? Мне кап-3 дали… Наверно попали куда-то!
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David Aprasidze
Бейл патриот своей страны. Не то что Кроос - того проси играть за сборную...
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HI MARS
Лучший британский футболист в истории!По скиллам,по трофеям.Никто больше не смог бы вывести скромный Уэльс на ЧЕ и ЧМ
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Slavnov
Полный фаршмак,принц какой-то....
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Михо
Так он теперь сэр или пока нет🤷🏻‍♂️
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atomio
Ответ noti22
Азара надо тоже каким-нибудь орденом наградить
анлим на колу в БК?
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