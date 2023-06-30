Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи. Награду игроку вручил принц Уильям

Гарет Бэйл стал кавалером Ордена Британской империи.

Награду игроку вручил принц Уэльский Уильям.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.

Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», – написал бывший футболист « », « » и сборной .

Орден Британской империи состоит из пяти классов. Бэйл награжден орденом кавалера – самый младший орден в стране.

Фото: twitter.com/GarethBale11