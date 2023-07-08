Агент Джикии: «Хочет ли он остаться в «Спартаке»? Время покажет»

Агент Георгия Джикии высказался о его будущем и о восстановлении после операции.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.

«Джикия сейчас восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений.

Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент « ». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали.

После травмы работает практически в полную силу, но есть небольшое ограничение, связанное с прямыми контактами и единоборствами. Он работает в защитной маске. Доктора поставили определенное время, чтобы, не дай бог, не повредить лицевые кости.

Была проделана большая работа, исправляли перегородку. Осталось еще немного. Я думаю, он вернется к первому туру. Самое главное, что он, как и все футболисты, в нагрузках. За единственным исключением — это контактные упражнения, где может прилететь локоть или мяч попасть в упор. Только в этом опасения, остальное он все делает.

Хочет ли Джикия остаться в «Спартаке»? Время покажет», — сказал .