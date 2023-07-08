Агент Джикии: «Хочет ли он остаться в «Спартаке»? Время покажет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о его будущем и о восстановлении после операции.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.

«Джикия сейчас восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений.

Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент «Спартака». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали.

После травмы Георгий работает практически в полную силу, но есть небольшое ограничение, связанное с прямыми контактами и единоборствами. Он работает в защитной маске. Доктора поставили определенное время, чтобы, не дай бог, не повредить лицевые кости.

Была проделана большая работа, исправляли перегородку. Осталось еще немного. Я думаю, он вернется к первому туру. Самое главное, что он, как и все футболисты, в нагрузках. За единственным исключением — это контактные упражнения, где может прилететь локоть или мяч попасть в упор. Только в этом опасения, остальное он все делает.

Хочет ли Джикия остаться в «Спартаке»? Время покажет», — сказал Вадим Шпинев.

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15 комментариев

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Никита Самарин
Что за агент, зачем так подставлять футболиста (всё-таки это капитан команды)?
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Очки Дани Алвеса
Хахаха, щас бы такие интервью от лица капитана команды давать. Ну и 🤡🤡
+11
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Kit Belleu
Ответ Tigo_Volchara93
Время покажет сколько Спартак даст Георгию, и тогда ( после увиденных цифр в контракте ) капитан скажет, хочет он остаться в Спартаке или нет 👍🏼
Он и так имеет 3млн.Хотя и на 1млн не тянет.Слишком много косяков.
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новое руководство обязано найти замену капитану! время пришло!
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muradka66
Ответ Анюточка Колыханова
Болельщики 15 клубов РПЛ очень хотят, чтобы этот футболист остался в Спартаке
Слабенько, попробуй ещё
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свинья в лесу
пускай ####### на все четыре. его косяки и каждоматчевые кривляния уже подзаенадаели.
или хотя бы капитанскую повязку любому, кроме Соболева отдаст.
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Tigo_Volchara93
Время покажет сколько Спартак даст Георгию, и тогда ( после увиденных цифр в контракте ) капитан скажет, хочет он остаться в Спартаке или нет 👍🏼
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VladCory
Пора к девкам, Жора, пора.
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MstAndreev
Джикия не сможет покинуть "Спартак", потому что застрянет в дверях базы)
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S.S.S.R.
Это последний сезон его, или на лавке будет сидеть и получать бабло
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Spartakus1984
Странная формулировка в конце.Время идет против Джикии,захочет ли Спартак оставить его у себя,вот в чем вопрос.
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Spartakus1984
Ответ Анюточка Колыханова
Болельщики 15 клубов РПЛ очень хотят, чтобы этот футболист остался в Спартаке
хахах и как минимум 13 клубов сами бы по быстрому подписали бы его себе.
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Spartakus1984
Ответ </c/>
новое руководство обязано найти замену капитану! время пришло!
Я бы через годик если все нормлаьно будет,сделал бы капитаном Литвинова.Воспитанник и уже важный игрок,превращается в лидера потихоньку.
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Я бы через годик если все нормлаьно будет,сделал бы капитаном Литвинова.Воспитанник и уже важный игрок,превращается в лидера потихоньку.
Ты бы... А ты кто?
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