Джикия о тренировках в маске: «В отпуске сделал операцию. Какое-то время похожу так, ничего страшного – все будет хорошо благодаря вашей заботе»

Георгий Джикия тренируется в маске из-за перенесенной в отпуске операции.

«Пресс-служба рассказала мне, что в соцсетях очень много вопросов вызвала фотография, где я тренируюсь в маске, поэтому хотелось бы в двух словах описать ситуацию.

В отпуске сделал операцию, на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время придется еще в ней походить, но ничего страшного. Благодаря вашим эсэмэскам, переживаниям и заботе все будет хорошо! Никогда не болейте, а если и болеть, то только за «Спартак», – сказал капитан «Спартака» в видеообращении, выложенном в телеграм-канале красно-белых.

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