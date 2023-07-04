Джикия о тренировках в маске: «В отпуске сделал операцию. Какое-то время похожу так, ничего страшного – все будет хорошо благодаря вашей заботе»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Георгий Джикия соцсети Здоровье Футбол

Георгий Джикия тренируется в маске из-за перенесенной в отпуске операции.

«Пресс-служба рассказала мне, что в соцсетях очень много вопросов вызвала фотография, где я тренируюсь в маске, поэтому хотелось бы в двух словах описать ситуацию.

В отпуске сделал операцию, на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время придется еще в ней походить, но ничего страшного. Благодаря вашим эсэмэскам, переживаниям и заботе все будет хорошо! Никогда не болейте, а если и болеть, то только за «Спартак», – сказал капитан «Спартака» в видеообращении, выложенном в телеграм-канале красно-белых.

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12 комментариев

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Мовсар Германия
Ответ madrilenos
на Грузинский нос. больше не на что давать ему)))
так то не смешно, мне самому предстоит операции на нос, совсем не радостно
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Сергей Голиков
Желаю по больше здоровье Георгию Джикия
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Vatikan
Главное в защите чтоб уверенно, там хоть в маске, хоть в плаще
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Мовсар Германия
а почему он маску носит? операция на нос?
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Владимир Молявин
Здоровья, Георгий!!! Поправляйся!!!
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Ильдар Фарукшин
КЭП мы стобой ❤️❤️❤️❤️
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ApXuMaHqPuT
Ответ Vatikan
Главное в защите чтоб уверенно, там хоть в маске, хоть в плаще
Это не про Джикию - у него постоянные ошибки👎
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Dan Kennedy
Ответ ApXuMaHqPuT
Это не про Джикию - у него постоянные ошибки👎
О каких ошибках говорить, если он умудрился красную карточку получить не играя даже в матче)))
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ApXuMaHqPuT
Ответ Dan Kennedy
О каких ошибках говорить, если он умудрился красную карточку получить не играя даже в матче)))
Да по нему вообще много вопросов - начиная с лишнего веса и заканчивая постоянными травами - на капитана Жора никак не тянет, только языком научился красиво чесать, а на выходе - пшик...
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