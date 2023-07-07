«Не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Считал, что все делал правильно». Красножан об отсутствии интервью после увольнения из «Кубани»

Юрий Красножан объяснил, почему не стремился комментировать увольнение из «Кубани».

– После вашего увольнения из «Кубани» Василий Уткин писал: «Я уверен, что, пожелай Красножан рассказать свою версию событий, свой взгляд на странные повороты его жизни и карьеры, все бы сбежались слушать. Причем я совершенно не имею в виду здесь скандальные подробности, нет. Но у человека же должен быть какой-то собственный взгляд?» Почему в то время у вас не было ни одного большого интервью?

– Считал, что все делал правильно. Человеку не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Руководители « » знали мое мнение о дальнейших перспективах клуба.

Объяснял, что такая организация работы может привести к тому, что через некоторое время они сильно отстанут от « ». Сказал бы я это широкой аудитории – и что?

При этом я не был закрыт. организовал встречу с журналистами – там обо всем честно поговорили.

– Вы бы хотели, чтобы ваша карьера сложилась иначе?

– Сожалеть не собираюсь.

Было бы здорово всю жизнь проработать в одном клубе, выигрывать с ним чемпионат, доходить до высоких стадий плей-офф Лиги чемпионов. Но не все зависит от наших желаний. Сейчас я на своем месте, – заявил главный тренер женской сборной России в интервью .ru.

«После «Локо» мог поехать головой только из-за несправедливости». Интервью Юрия Красножана