«Не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Считал, что все делал правильно». Красножан об отсутствии интервью после увольнения из «Кубани»
Юрий Красножан объяснил, почему не стремился комментировать увольнение из «Кубани».
– После вашего увольнения из «Кубани» Василий Уткин писал: «Я уверен, что, пожелай Красножан рассказать свою версию событий, свой взгляд на странные повороты его жизни и карьеры, все бы сбежались слушать. Причем я совершенно не имею в виду здесь скандальные подробности, нет. Но у человека же должен быть какой-то собственный взгляд?» Почему в то время у вас не было ни одного большого интервью?
– Считал, что все делал правильно. Человеку не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Руководители «Кубани» знали мое мнение о дальнейших перспективах клуба.
Объяснял, что такая организация работы может привести к тому, что через некоторое время они сильно отстанут от «Краснодара». Сказал бы я это широкой аудитории – и что?
При этом я не был закрыт. Илья Казаков организовал встречу с журналистами – там обо всем честно поговорили.
– Вы бы хотели, чтобы ваша карьера сложилась иначе?
– Сожалеть не собираюсь.
Было бы здорово всю жизнь проработать в одном клубе, выигрывать с ним чемпионат, доходить до высоких стадий плей-офф Лиги чемпионов. Но не все зависит от наших желаний. Сейчас я на своем месте, – заявил главный тренер женской сборной России в интервью Sports.ru.
«После «Локо» мог поехать головой только из-за несправедливости». Интервью Юрия Красножана
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