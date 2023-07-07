«Не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Считал, что все делал правильно». Красножан об отсутствии интервью после увольнения из «Кубани»

Теги Юрий Красножан премьер-лига Россия Первая лига Sports.ru сборная России жен Илья Казаков Краснодар Кубань Футбол

Юрий Красножан объяснил, почему не стремился комментировать увольнение из «Кубани».

– После вашего увольнения из «Кубани» Василий Уткин писал: «Я уверен, что, пожелай Красножан рассказать свою версию событий, свой взгляд на странные повороты его жизни и карьеры, все бы сбежались слушать. Причем я совершенно не имею в виду здесь скандальные подробности, нет. Но у человека же должен быть какой-то собственный взгляд?» Почему в то время у вас не было ни одного большого интервью?

– Считал, что все делал правильно. Человеку не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Руководители «Кубани» знали мое мнение о дальнейших перспективах клуба.

Объяснял, что такая организация работы может привести к тому, что через некоторое время они сильно отстанут от «Краснодара». Сказал бы я это широкой аудитории – и что?

При этом я не был закрыт. Илья Казаков организовал встречу с журналистами – там обо всем честно поговорили. 

– Вы бы хотели, чтобы ваша карьера сложилась иначе?  

– Сожалеть не собираюсь. 

Было бы здорово всю жизнь проработать в одном клубе, выигрывать с ним чемпионат, доходить до высоких стадий плей-офф Лиги чемпионов. Но не все зависит от наших желаний. Сейчас я на своем месте, – заявил главный тренер женской сборной России в интервью Sports.ru.

«После «Локо» мог поехать головой только из-за несправедливости». Интервью Юрия Красножана

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6 комментариев

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Красная стрела
Перспективный был тренер. Как нахваливали. А потом раз и потерялся с карты большого футбола. Что ж там на само деле за делишки то были?
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U
Ответ Красная стрела
Перспективный был тренер. Как нахваливали. А потом раз и потерялся с карты большого футбола. Что ж там на само деле за делишки то были?
так приблизительно понятно, какие.
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Кино Музыка
Какие могут быть интервью после Локо...
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Faust Doc
Ответ Красная стрела
Перспективный был тренер. Как нахваливали. А потом раз и потерялся с карты большого футбола. Что ж там на само деле за делишки то были?
Пссс. Это же ФК Кубань, там же не про футбол уже давно, а как деньги бюджетные подпилить, да на ставках подзаработать. Ну что ты в самом деле))
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Красная стрела
Ответ Faust Doc
Пссс. Это же ФК Кубань, там же не про футбол уже давно, а как деньги бюджетные подпилить, да на ставках подзаработать. Ну что ты в самом деле))
Ну там не только Кубань. Вопросы по догам. Из Локо он ушел не по спортивным результатам. А потом ни одного матча в Анжи, куда он попал, как раз проиграв им перед своим увольнением из Локо🤷‍♂️
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Faust Doc
Ответ Красная стрела
Ну там не только Кубань. Вопросы по догам. Из Локо он ушел не по спортивным результатам. А потом ни одного матча в Анжи, куда он попал, как раз проиграв им перед своим увольнением из Локо🤷‍♂️
Ну я в целом о том, что ничего удивительного.
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